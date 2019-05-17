Юні волиняни – учасники всеукраїнського турніру з хокею





У змаганнях взяли участь 8 команд з різних куточків України:



1. КДЮСШ школа порту-1 м.Київ;

2. Морські вовки м.Одеса;

3. Придніпровьк м.Дніпро;

4.МСДЮСШОР-1 м.Харків;

5.МСДЮСШОР-2 м.Харків;

6. КДЮСШ школа спорту-2 м.Киів;

7.Спатра м.Луцьк;

8. Патріот м. Вінниця



Перший етап турніру закінчився з такими результатами: "Спарта"- "Морські вовки" 9:5; "Спарта" - "МСДЮСШОР" -1 8:8; "Спарта"-КДЮСШ школа спорту-2 10:1.



У боротьбі за першість "Спарта" поступилася вінницьким "Патріотам" з рахунком 9:4, проте виборола 3-е місце за результатами проведеної гри з харківськими юнаками "МСДЮСШОР-2" з рахунком 8:6.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3-4 жовтня вихованці ДЮСШ-2 Луцька стали учасниками Всеукраїнського відкритого турніру з хокею з шайбою «Кубок Вінниці-2020» серед юнаків 2012-2013 року народження.У змаганнях взяли участь 8 команд з різних куточків України:1. КДЮСШ школа порту-1 м.Київ;2. Морські вовки м.Одеса;3. Придніпровьк м.Дніпро;4.МСДЮСШОР-1 м.Харків;5.МСДЮСШОР-2 м.Харків;6. КДЮСШ школа спорту-2 м.Киів;7.Спатра м.Луцьк;8. Патріот м. ВінницяПерший етап турніру закінчився з такими результатами: "Спарта"- "Морські вовки" 9:5; "Спарта" - "МСДЮСШОР" -1 8:8; "Спарта"-КДЮСШ школа спорту-2 10:1.У боротьбі за першість "Спарта" поступилася вінницьким "Патріотам" з рахунком 9:4, проте виборола 3-е місце за результатами проведеної гри з харківськими юнаками "МСДЮСШОР-2" з рахунком 8:6.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію