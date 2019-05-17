Юні волиняни – учасники всеукраїнського турніру з хокею
Сьогодні, 18:10
3-4 жовтня вихованці ДЮСШ-2 Луцька стали учасниками Всеукраїнського відкритого турніру з хокею з шайбою «Кубок Вінниці-2020» серед юнаків 2012-2013 року народження.
У змаганнях взяли участь 8 команд з різних куточків України:
1. КДЮСШ школа порту-1 м.Київ;
2. Морські вовки м.Одеса;
3. Придніпровьк м.Дніпро;
4.МСДЮСШОР-1 м.Харків;
5.МСДЮСШОР-2 м.Харків;
6. КДЮСШ школа спорту-2 м.Киів;
7.Спатра м.Луцьк;
8. Патріот м. Вінниця
Перший етап турніру закінчився з такими результатами: "Спарта"- "Морські вовки" 9:5; "Спарта" - "МСДЮСШОР" -1 8:8; "Спарта"-КДЮСШ школа спорту-2 10:1.
У боротьбі за першість "Спарта" поступилася вінницьким "Патріотам" з рахунком 9:4, проте виборола 3-е місце за результатами проведеної гри з харківськими юнаками "МСДЮСШОР-2" з рахунком 8:6.
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У змаганнях взяли участь 8 команд з різних куточків України:
1. КДЮСШ школа порту-1 м.Київ;
2. Морські вовки м.Одеса;
3. Придніпровьк м.Дніпро;
4.МСДЮСШОР-1 м.Харків;
5.МСДЮСШОР-2 м.Харків;
6. КДЮСШ школа спорту-2 м.Киів;
7.Спатра м.Луцьк;
8. Патріот м. Вінниця
Перший етап турніру закінчився з такими результатами: "Спарта"- "Морські вовки" 9:5; "Спарта" - "МСДЮСШОР" -1 8:8; "Спарта"-КДЮСШ школа спорту-2 10:1.
У боротьбі за першість "Спарта" поступилася вінницьким "Патріотам" з рахунком 9:4, проте виборола 3-е місце за результатами проведеної гри з харківськими юнаками "МСДЮСШОР-2" з рахунком 8:6.
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