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На Рівненщині донька та матір отруїлись грибами, які назбирав дідусь

На Рівненщині донька та матір отруїлись грибами, які назбирав дідусь
На Рівненщині двоє жінок потрапили у лікарню через отруєння грибами.

29-річна пацієнтку госпіталізували 3-го жовтня, а її 49-річну матір – наступного дня. Нині вони перебувають у реанімаційному відділенні ЦРЛ у Радивилові, - пише Суспільне.

Стан обох пацієнток середньої тяжкості. Про це повідомила головна спеціалістка обласного управління охорони здоров'я Людмила Яценя. За її інформацією, грибів, які в народі називають "зонтики", назбирав їхній родич.

"Зі слів постраждалих, дідусь приніс гриби "зонтики". Взагалі, вважається, що це умовно отруйні гриби, але чомусь населення Рівненщини ними захоплюється. Порада дуже проста: не знаєш i не бери, не знаєш – не купуй. Населення наше має можливість ходити до лісу, відпочивати, вміє збирати гриби, цінує їх, але краще – перестрахуватися", – каже Людмила Яценя.

Наразі жінкам надають необхідне лікування, уточнила спеціалістка, і якщо динаміка буде позитивною, то уже 6-го жовтня їх можуть перевести в терапевтичне відділення.


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Теги: гриби, отруєння, дідусь, Рівненщина
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Коментарі 1
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Зонтик їстівний і смачний гриб.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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