На Рівненщині донька та матір отруїлись грибами, які назбирав дідусь





29-річна пацієнтку госпіталізували 3-го жовтня, а її 49-річну матір – наступного дня. Нині вони перебувають у реанімаційному відділенні ЦРЛ у Радивилові, - пише



Стан обох пацієнток середньої тяжкості. Про це повідомила головна спеціалістка обласного управління охорони здоров'я Людмила Яценя. За її інформацією, грибів, які в народі називають "зонтики", назбирав їхній родич.



"Зі слів постраждалих, дідусь приніс гриби "зонтики". Взагалі, вважається, що це умовно отруйні гриби, але чомусь населення Рівненщини ними захоплюється. Порада дуже проста: не знаєш i не бери, не знаєш – не купуй. Населення наше має можливість ходити до лісу, відпочивати, вміє збирати гриби, цінує їх, але краще – перестрахуватися", – каже Людмила Яценя.



Наразі жінкам надають необхідне лікування, уточнила спеціалістка, і якщо динаміка буде позитивною, то уже 6-го жовтня їх можуть перевести в терапевтичне відділення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Рівненщині двоє жінок потрапили у лікарню через отруєння грибами.29-річна пацієнтку госпіталізували 3-го жовтня, а її 49-річну матір – наступного дня. Нині вони перебувають у реанімаційному відділенні ЦРЛ у Радивилові, - пише Суспільне. Стан обох пацієнток середньої тяжкості. Про це повідомила головна спеціалістка обласного управління охорони здоров'я. За її інформацією, грибів, які в народі називають "зонтики", назбирав їхній родич."Зі слів постраждалих, дідусь приніс гриби "зонтики". Взагалі, вважається, що це умовно отруйні гриби, але чомусь населення Рівненщини ними захоплюється. Порада дуже проста: не знаєш i не бери, не знаєш – не купуй. Населення наше має можливість ходити до лісу, відпочивати, вміє збирати гриби, цінує їх, але краще – перестрахуватися", – каже Людмила Яценя.Наразі жінкам надають необхідне лікування, уточнила спеціалістка, і якщо динаміка буде позитивною, то уже 6-го жовтня їх можуть перевести в терапевтичне відділення.

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