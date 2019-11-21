На Рівненщині донька та матір отруїлись грибами, які назбирав дідусь
Сьогодні, 20:17
На Рівненщині двоє жінок потрапили у лікарню через отруєння грибами.
29-річна пацієнтку госпіталізували 3-го жовтня, а її 49-річну матір – наступного дня. Нині вони перебувають у реанімаційному відділенні ЦРЛ у Радивилові, - пише Суспільне.
Стан обох пацієнток середньої тяжкості. Про це повідомила головна спеціалістка обласного управління охорони здоров'я Людмила Яценя. За її інформацією, грибів, які в народі називають "зонтики", назбирав їхній родич.
"Зі слів постраждалих, дідусь приніс гриби "зонтики". Взагалі, вважається, що це умовно отруйні гриби, але чомусь населення Рівненщини ними захоплюється. Порада дуже проста: не знаєш i не бери, не знаєш – не купуй. Населення наше має можливість ходити до лісу, відпочивати, вміє збирати гриби, цінує їх, але краще – перестрахуватися", – каже Людмила Яценя.
Наразі жінкам надають необхідне лікування, уточнила спеціалістка, і якщо динаміка буде позитивною, то уже 6-го жовтня їх можуть перевести в терапевтичне відділення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
29-річна пацієнтку госпіталізували 3-го жовтня, а її 49-річну матір – наступного дня. Нині вони перебувають у реанімаційному відділенні ЦРЛ у Радивилові, - пише Суспільне.
Стан обох пацієнток середньої тяжкості. Про це повідомила головна спеціалістка обласного управління охорони здоров'я Людмила Яценя. За її інформацією, грибів, які в народі називають "зонтики", назбирав їхній родич.
"Зі слів постраждалих, дідусь приніс гриби "зонтики". Взагалі, вважається, що це умовно отруйні гриби, але чомусь населення Рівненщини ними захоплюється. Порада дуже проста: не знаєш i не бери, не знаєш – не купуй. Населення наше має можливість ходити до лісу, відпочивати, вміє збирати гриби, цінує їх, але краще – перестрахуватися", – каже Людмила Яценя.
Наразі жінкам надають необхідне лікування, уточнила спеціалістка, і якщо динаміка буде позитивною, то уже 6-го жовтня їх можуть перевести в терапевтичне відділення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Останні новини
На Рівненщині донька та матір отруїлись грибами, які назбирав дідусь
Сьогодні, 20:17
Якою буде погода на Волині у вівторок, 6 жовтня
Сьогодні, 20:00
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9