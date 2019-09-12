У Польщі в пожежі загинула молода українка
Сьогодні, 18:41
Внаслідок пожежі в імпровізованому робітничому готелі в Отвоцькому повіті у Мазовєцькому воєводстві загинула одна особа. За неофіційною інформацією, жертвою є молода жінка, а у будинку проживало кількадесят працівників з України.
Трагедія сталась у ніч з неділі на понеділок у селі Ґурашка, - пише Польське радіо.
Коли пожежники прибули на місце події, імпровізований готель, у якому жило кількадесят українських працівників, горів з обох сторін.
За словами речника Державної пожежної служби в Отвоцьку Мацєя Лодиґовського, з будинку вдалося вибігти приблизно 20 особам. Всередину будівлі відразу зайшла група рятувальників у дихальних апаратах, котрі намагалися обшукати територію, але, після перевірки шести приміщень, рятувальник мусили відступити, бо була загроза обвалу легкої конструкції з листового металу.
У результаті заходів із гасіння пожежі вдалося знизити температуру та завершити пошуки. На жаль, в одному з приміщень виявили частково обгоріле тіло.
Наразі невідомі початкові причини пожежі.
За неофіційною інформацією, жертвою є молода працівниця з України. А у переобладнаному з теплиці, покритому бляхою та утепленому мінеральною ватою будинку, у якому не було вікон, проживало приблизно 20 українських працівників, котрі працювали у садівничому підприємстві.
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Трагедія сталась у ніч з неділі на понеділок у селі Ґурашка, - пише Польське радіо.
Коли пожежники прибули на місце події, імпровізований готель, у якому жило кількадесят українських працівників, горів з обох сторін.
За словами речника Державної пожежної служби в Отвоцьку Мацєя Лодиґовського, з будинку вдалося вибігти приблизно 20 особам. Всередину будівлі відразу зайшла група рятувальників у дихальних апаратах, котрі намагалися обшукати територію, але, після перевірки шести приміщень, рятувальник мусили відступити, бо була загроза обвалу легкої конструкції з листового металу.
У результаті заходів із гасіння пожежі вдалося знизити температуру та завершити пошуки. На жаль, в одному з приміщень виявили частково обгоріле тіло.
Наразі невідомі початкові причини пожежі.
За неофіційною інформацією, жертвою є молода працівниця з України. А у переобладнаному з теплиці, покритому бляхою та утепленому мінеральною ватою будинку, у якому не було вікон, проживало приблизно 20 українських працівників, котрі працювали у садівничому підприємстві.
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