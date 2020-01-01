У селі біля Луцька відкрили логопедичний центр. ФОТО

У Боратинській громаді розпочав роботу логопедичний пункт «Розмовляйко». Кабінет облаштували на базі Боратинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.Ідея проекту виникла у педагогів Мстишинської школитапісля проведення логопедичного дослідження серед дітей громади, - йдеться на сайті Боратинської громади.До реалізації ініціативи долучився колектив Боратинської школи – завдяки благодійним акціям, які організовували у навчальному закладі, вдалося виручити кошти для облаштування кабінету. Партнерами проекту також стали Боратинська сільська рада та Фонд Родини Богдана Гаврилишина, які виділили кошти для придбання меблів, обладнання, навчальних посібників та дидактичних матеріалів.Нещодавно логопедичний пункт відчинив двері для перших відвідувачів. Безкоштовні заняття для дітей проводить вчитель-логопед Тетяна Вікторівна Калиш. На початку навчального року фахівчиня разом з колегою Вікторією Нагорною провели дослідження з метою вивчення стану мовленнєвого розвитку учнів та вихованців закладів освіти, що розташовані на території громади. У ході діагностики було виявлено близько 200 дітей, які потребують корекції мовлення.Наразі Тетяна Вікторівна надає професійні логопедичні консультації та підбирає матеріали для занять відповідно до потреб кожної дитини. Заняття відбуваються у групах до 5 осіб, включаючи дітей, що мають однорідні порушення мовлення. Логопедична робота здійснюється у кількох напрямках – первинна діагностика порушень усного мовлення та надання логопедичних послуг (допомоги), спрямованих на корекцію порушень усного мовлення. Важливим аспектом діяльності логопедичного пункту є проведення регулярних зустрічей з батьками та вчителями щодо профілактики і корекції проблем мовлення в домашніх умовах та під час перебування у закладах освіти.Тетяна Калиш розповідає, що заняття у логопедичному пункті відбуваються в ігровій формі та максимально комфортній для дітей обстановці: «Ми не ставимо дітей в рамки, а знаходимо підхід до кожного задля спільного позитивного результату. Наша місія – щоб кожна дитина, незалежно від труднощів з вимовою чи особливостей розвитку могла вільно спілкуватися, передавати власні почуття, говорити про потреби та висловлювати емоції».