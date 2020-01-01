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Головний поліцейський країни порівняв дії «луцького», «київського» і «полтавського» терористів

Головний поліцейський країни порівняв дії «луцького», «київського» і «полтавського» терористів
Глава Нацполіції України Ігор Клименко порівняв теракти у Луцьку, Києві і Полтаві та дії терористів.

Про це правоохоронець розповів у інтерв’ю РБК-Україна.

Перш за все Ігор Клименко запевнив, що серія з терактів і захоплення заручників у Луцьку, Полтаві та Києві не пов’язана між собою і не була спецоперацією силовиків.

«Я можу сказати, що Нацполіція точно ніяких спецоперацій не проводила. Такі ситуації з вибухами були не тільки в Києві, в нас вибухівка закладається практично щотижня. Дуже часто це роблять люди, які мають проблеми із психічним здоров’ям. Наприклад, той же полтавський терорист. Як і луцький терорист. Але в більшості випадків це просто злочинці, які хочуть або когось налякати або якісь свої злочинні наміри реалізувати», - сказав головний полісмен України.

Крім того Клименко пояснив дії силовиків при нейтралізації терористів в Луцьку, Полтаві і Києві, адже фактично це були три абсолютно різні сценарії дій правоохоронців при ситуаціях захоплення заручників.

«Ці ситуації були не ідентичні. Щодо ситуації в Луцьку, то там люди в захопленому автобусі сиділи до останньої хвилини і я вважаю, що ми і СБУ спрацювали ефективно. Бо, наприклад, в Києві в банку був один заручник, а в Луцьку їх було більше десяти. По-друге, у Києві ми бачили заручників і терориста через вікна, а в Луцьку всі штори були закриті», - пояснив поліцейський.

Щодо виконання президентом Зеленським вимоги терориста, начальник Нацполіції зазначив, що головне було зберегти життя людей, тому і поліція, і СБУ проводили переговори з терористом стільки, скільки було потрібно, аби люди залишились живими: «Я вважаю, що дорожче людського життя в нас нічого немає і не може бути. Ми достатньо людей вже втратили у війні на Сході. Мені здається, що результат нашої спільної роботи, який, мабуть, можна критикувати зі сторони, це те, що люди залишились живі. І це головна наша заслуга, це основне».

Крім цього Клименко пояснив, що у Луцьку першими на місце події приїхали поліцейські. Тому вони й почали цю операцію до прибуття працівників СБУ, а потім це була вже спільна операція.

Нагадаємо, вранці 21 липня надійшло повідомлення на лінію 102 про те, що у центрі Луцька чоловік захопив автобус із близько 20 заручниками, при собі має вибухівку та зброю.

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Теги: Волинь, Луцьк, терорист
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Коментарі 2
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Хоча... Він і там рюкзаки продаватиме!
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