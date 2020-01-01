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Завтра у Харкові прощатимуться із загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом

Завтра у Харкові прощатимуться із загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом
6 жовтня на майдані Свободи відбудеться церемонія вшанування офіцерів та курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, які трагічно загинули внаслідок катастрофи військового літака Ан-26Ш під Чугуєвом.

Про це інформує Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба на своїй сторінці у facebook.

Церемонія прощання буде 6 жовтня о 10 годині.

Нагадаємо, в п'ятницю, 25 вересня, близько 20:45 поблизу міста Чугуїв у Харківській області трапилася авіакатастрофа – впав військовий літак АН-26, на борту якого перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних сил.

26 вересня стало відомо, що рятувальники знайшли тіла всіх загиблих у катастрофі: загалом загинуло 26 людей.

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29 вересня на Меморіалі Слави у Харкові вшанували пам'ять Віталія Вільхового.

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Теги: прощання, похорон, авіакатастрофа, Харків, Чугуїв, курсанти
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