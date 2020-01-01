Завтра у Харкові прощатимуться із загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом
Сьогодні, 19:35
6 жовтня на майдані Свободи відбудеться церемонія вшанування офіцерів та курсантів Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, які трагічно загинули внаслідок катастрофи військового літака Ан-26Ш під Чугуєвом.
Про це інформує Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба на своїй сторінці у facebook.
Церемонія прощання буде 6 жовтня о 10 годині.
Нагадаємо, в п'ятницю, 25 вересня, близько 20:45 поблизу міста Чугуїв у Харківській області трапилася авіакатастрофа – впав військовий літак АН-26, на борту якого перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних сил.
26 вересня стало відомо, що рятувальники знайшли тіла всіх загиблих у катастрофі: загалом загинуло 26 людей.
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29 вересня на Меморіалі Слави у Харкові вшанували пам'ять Віталія Вільхового.
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Про це інформує Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба на своїй сторінці у facebook.
Церемонія прощання буде 6 жовтня о 10 годині.
Нагадаємо, в п'ятницю, 25 вересня, близько 20:45 поблизу міста Чугуїв у Харківській області трапилася авіакатастрофа – впав військовий літак АН-26, на борту якого перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних сил.
26 вересня стало відомо, що рятувальники знайшли тіла всіх загиблих у катастрофі: загалом загинуло 26 людей.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Оприлюднили список загиблих в авіакатастрофі під Харковом
29 вересня на Меморіалі Слави у Харкові вшанували пам'ять Віталія Вільхового.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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