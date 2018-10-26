Юний волинський шахіст виборов два «срібла» чемпіонатів України

Юний лучаниндвічі став срібним призером чемпіонатів України із шахів швидка гра та бліц.Змагання відбувалися 28 – 30 вересня в селі Чорноморка Миколаївської області, - повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Лучанин був одним із найсильніших серед юнаків та дівчат до 10 років і виборов два "срібла".28-29 вересня 2020 Данило здобув срібло на чемпіонаті України зі швидких шахів серед юнаків до 10 років, а 30 вересня 2020 виборов ще одне срібло на чемпіонаті України з бліц-гри в шахи серед юнаків до 10 років."Вітаємо спортсмена та його тренерів Калінчук О.І. та Мельниченко О.М. з перемогою та бажаємо сил і наснаги для майбутніх спортивних здобутків", - йдеться на сайті управління.