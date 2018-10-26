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Юний волинський шахіст виборов два «срібла» чемпіонатів України

Юний волинський шахіст виборов два «срібла» чемпіонатів України
Юний лучанин Данило Слепчук двічі став срібним призером чемпіонатів України із шахів швидка гра та бліц.

Змагання відбувалися 28 – 30 вересня в селі Чорноморка Миколаївської області, - повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Лучанин був одним із найсильніших серед юнаків та дівчат до 10 років і виборов два "срібла".

28-29 вересня 2020 Данило здобув срібло на чемпіонаті України зі швидких шахів серед юнаків до 10 років, а 30 вересня 2020 виборов ще одне срібло на чемпіонаті України з бліц-гри в шахи серед юнаків до 10 років.

"Вітаємо спортсмена та його тренерів Калінчук О.І. та Мельниченко О.М. з перемогою та бажаємо сил і наснаги для майбутніх спортивних здобутків", - йдеться на сайті управління.

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Теги: спорт, шахи, Луцьк, Данило Слепчук
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