Юний волинський шахіст виборов два «срібла» чемпіонатів України
Сьогодні, 22:59
Юний лучанин Данило Слепчук двічі став срібним призером чемпіонатів України із шахів швидка гра та бліц.
Змагання відбувалися 28 – 30 вересня в селі Чорноморка Миколаївської області, - повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Лучанин був одним із найсильніших серед юнаків та дівчат до 10 років і виборов два "срібла".
28-29 вересня 2020 Данило здобув срібло на чемпіонаті України зі швидких шахів серед юнаків до 10 років, а 30 вересня 2020 виборов ще одне срібло на чемпіонаті України з бліц-гри в шахи серед юнаків до 10 років.
"Вітаємо спортсмена та його тренерів Калінчук О.І. та Мельниченко О.М. з перемогою та бажаємо сил і наснаги для майбутніх спортивних здобутків", - йдеться на сайті управління.
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Змагання відбувалися 28 – 30 вересня в селі Чорноморка Миколаївської області, - повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Лучанин був одним із найсильніших серед юнаків та дівчат до 10 років і виборов два "срібла".
28-29 вересня 2020 Данило здобув срібло на чемпіонаті України зі швидких шахів серед юнаків до 10 років, а 30 вересня 2020 виборов ще одне срібло на чемпіонаті України з бліц-гри в шахи серед юнаків до 10 років.
"Вітаємо спортсмена та його тренерів Калінчук О.І. та Мельниченко О.М. з перемогою та бажаємо сил і наснаги для майбутніх спортивних здобутків", - йдеться на сайті управління.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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