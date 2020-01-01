Якою буде погода на Волині у вівторок, 6 жовтня





Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Зокрема, у Луцьку можливий невеликий дощ. Вiтер – пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi 10-12º, вдень 18-20º.



А по області теж прогнозують невеликі дощі, мiсцями грози. Вночi та вранцi мiсцями туман. Вiтер – пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi 9-14º, вдень 16-21º.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області 6 жовтня прогнозують хмарну погода з проясненнями.Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.Зокрема, у Луцьку можливий невеликий дощ. Вiтер – пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi 10-12º, вдень 18-20º.А по області теж прогнозують невеликі дощі, мiсцями грози. Вночi та вранцi мiсцями туман. Вiтер – пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi 9-14º, вдень 16-21º.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію