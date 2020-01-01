Якою буде погода на Волині у вівторок, 6 жовтня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області 6 жовтня прогнозують хмарну погода з проясненнями.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Зокрема, у Луцьку можливий невеликий дощ. Вiтер – пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi 10-12º, вдень 18-20º.
А по області теж прогнозують невеликі дощі, мiсцями грози. Вночi та вранцi мiсцями туман. Вiтер – пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi 9-14º, вдень 16-21º.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Зокрема, у Луцьку можливий невеликий дощ. Вiтер – пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi 10-12º, вдень 18-20º.
А по області теж прогнозують невеликі дощі, мiсцями грози. Вночi та вранцi мiсцями туман. Вiтер – пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi 9-14º, вдень 16-21º.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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