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Якою буде погода на Волині у вівторок, 6 жовтня

Якою буде погода на Волині у вівторок, 6 жовтня
У Волинській області 6 жовтня прогнозують хмарну погода з проясненнями.

Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Зокрема, у Луцьку можливий невеликий дощ. Вiтер – пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi 10-12º, вдень 18-20º.

А по області теж прогнозують невеликі дощі, мiсцями грози. Вночi та вранцi мiсцями туман. Вiтер – пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi 9-14º, вдень 16-21º.

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Теги: прогноз, погода, Волинь, 6 жовтня
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