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У Любомльському районі чоловік під час полювання вистрелив товаришу у спину

У Любомльському районі чоловік під час полювання вистрелив товаришу у спину
На Волині під час полювання чоловік випадково вистрелив у свого товариша.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася 4 жовтня у пообідню пору в лісовому масиві поблизу села Сильне Любомльського району.

Чоловік під час полювання спіткнувся та випадково натиснув на гачок рушниці. Постріл влучив у спину товариша, який рухався попереду.

Чоловіка з вогнепальним пораненням госпіталізували до лікарні. Наразі постраждалий перебуває у реанімації.

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Теги: полювання, рушниця, стрілянина, Волинь
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