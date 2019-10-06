У Любомльському районі чоловік під час полювання вистрелив товаришу у спину





Про це Інформаційному агентству



Трагедія трапилася 4 жовтня у пообідню пору в лісовому масиві поблизу села Сильне Любомльського району.



Чоловік під час полювання спіткнувся та випадково натиснув на гачок рушниці. Постріл влучив у спину товариша, який рухався попереду.



Чоловіка з вогнепальним пораненням госпіталізували до лікарні. Наразі постраждалий перебуває у реанімації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині під час полювання чоловік випадково вистрелив у свого товариша.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Трагедія трапилася 4 жовтня у пообідню пору в лісовому масиві поблизу села Сильне Любомльського району.Чоловік під час полювання спіткнувся та випадково натиснув на гачок рушниці. Постріл влучив у спину товариша, який рухався попереду.Чоловіка з вогнепальним пораненням госпіталізували до лікарні. Наразі постраждалий перебуває у реанімації.

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