На Волині дітей, яких побив п'яний батько, вилучили із сім'ї. ВІДЕО
Сьогодні, 20:37
Неповнолітніх дітей, яких напередодні побив батько, вилучили з сім'ї. Таке рішення ухвалили на засіданні комісії в облдержадміністрації.
Про це Суспільному розповіла спеціалістка служби у справах дітей Рожищенської райдержадміністрації Лариса Савчук.
П'ятьох дітей тимчасово помістять у дитячі притулки. Двоє малюків, які нині у лікарні, потраплять туди після лікування. Сім'я, зі слів фахівчині, була на обліку, як неблагополучна.
Нагадаємо, один п'яти побитих батьком дітей - п'ятирічний хлопчик нині у реанімації. Його стан, кажуть лікарі, - важкий. У дитини закрита черепно-мозкова травма важкого ступеня, струс, забій грудної клітки та черевної порожнини, правобічний пневмоторакс з подальшим дренуванням. Ще одна дівчинка зі струсом мозку переведена у відділення неврології.
Найменшому малюкові у родині – півтора року, найстаршому – 8.
У будинку, де проживали 5 дітей з батьком і матір'ю, нині порожньо. Бабуся Ганна Матвійчук - матір чоловіка розповіла: напередодні в обідню пору принесла дітям їсти, двері були зачинені.
"Кажу Іван відкрий, він каже, що тато побив, не може встати і друга дівчинка не може", - розповідає жінка.
Бабуся викликала поліцію, коли зрозуміла, що дітей побив їхній батько. Каже її син конфліктував з невісткою.
Дві дитини ходили в місцеву школу, дисципліну не порушували, - розповідає заступниця директора Галина Меріда. Діти були охайно одягнені і не порушували дисципліну. Зі слів педагогів синців на школярах вони не помічали.
Односельці про батька дітей відгукуються по різному. Вчинок чоловіка засуджують і пояснюють впливом алкоголю.
"Працьовитий. Людям допомагав, забори робив, в лісі працював. Але оковита і з професора бомжа зробить", - розповів про сусіда Володимир Мельничук.
Наразі 35-річного батька дітей затримали.
"Призначили судово-медичну за результатами якої буде надана остаточна кваліфікація дій правопорушника", - розповіла інспекторка управління Нацполіції Волині Марина Балдич.
Кореспондентам матір дітей розповіла, що намагатиметься повернути опіку над малими.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У селі Навіз Рожищенського району 35-річний місцевий мешканець будучи напідпитку побив п’ятьох малолітніх дітей восьми, семи, п’яти, трьох та одного років. Двох із них госпіталізували до лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Суспільному розповіла спеціалістка служби у справах дітей Рожищенської райдержадміністрації Лариса Савчук.
П'ятьох дітей тимчасово помістять у дитячі притулки. Двоє малюків, які нині у лікарні, потраплять туди після лікування. Сім'я, зі слів фахівчині, була на обліку, як неблагополучна.
Нагадаємо, один п'яти побитих батьком дітей - п'ятирічний хлопчик нині у реанімації. Його стан, кажуть лікарі, - важкий. У дитини закрита черепно-мозкова травма важкого ступеня, струс, забій грудної клітки та черевної порожнини, правобічний пневмоторакс з подальшим дренуванням. Ще одна дівчинка зі струсом мозку переведена у відділення неврології.
Найменшому малюкові у родині – півтора року, найстаршому – 8.
У будинку, де проживали 5 дітей з батьком і матір'ю, нині порожньо. Бабуся Ганна Матвійчук - матір чоловіка розповіла: напередодні в обідню пору принесла дітям їсти, двері були зачинені.
"Кажу Іван відкрий, він каже, що тато побив, не може встати і друга дівчинка не може", - розповідає жінка.
Бабуся викликала поліцію, коли зрозуміла, що дітей побив їхній батько. Каже її син конфліктував з невісткою.
Дві дитини ходили в місцеву школу, дисципліну не порушували, - розповідає заступниця директора Галина Меріда. Діти були охайно одягнені і не порушували дисципліну. Зі слів педагогів синців на школярах вони не помічали.
Односельці про батька дітей відгукуються по різному. Вчинок чоловіка засуджують і пояснюють впливом алкоголю.
"Працьовитий. Людям допомагав, забори робив, в лісі працював. Але оковита і з професора бомжа зробить", - розповів про сусіда Володимир Мельничук.
Наразі 35-річного батька дітей затримали.
"Призначили судово-медичну за результатами якої буде надана остаточна кваліфікація дій правопорушника", - розповіла інспекторка управління Нацполіції Волині Марина Балдич.
Кореспондентам матір дітей розповіла, що намагатиметься повернути опіку над малими.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У селі Навіз Рожищенського району 35-річний місцевий мешканець будучи напідпитку побив п’ятьох малолітніх дітей восьми, семи, п’яти, трьох та одного років. Двох із них госпіталізували до лікарні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині дітей, яких побив п'яний батько, вилучили із сім'ї. ВІДЕО
Сьогодні, 20:37
Якою буде погода на Волині у вівторок, 6 жовтня
Сьогодні, 20:00