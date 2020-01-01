вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські боксерки та рукопашники стали призерами чемпіонату України. ФОТО

Волинські боксерки та рукопашники стали призерами чемпіонату України. ФОТО
Волинські спортсмени-рукопашники та боксерки вдало виступили на змаганнях всеукраїнського рівня.

Чемпіонат України з боксу серед жінок, молоді, юніорок та дівчат тривав з 28 вересня по 04 жовтня у Харкові, а чемпіонат України з рукопашного бою серед юніорів та дорослих тривав з 2 по 4 жовтня в Києві. Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

У чемпіонаті України з боксу серед жінок-молоді, юніорок та дівчат, на якому волинські спортсменки показали високі результати, взяли участь 252 учасники.

Так, серед молоді срібло здобула Яна Яковлєва Яна у ваговій категорії 57 кг. Бронзову медаль виборола Ірина Боярин у ваговій категорії 60 кг. Тренує спортсменок Семко Ю.М.
Волинські боксерки та рукопашники стали призерами чемпіонату України. ФОТО

Серед юніорок бронзові медалі здобули: Наталія Годик у ваговій категорії 80 кг, тренер Набіжан Артиков та Анастасія Саранюк у ваговій категорії 75 кг, тренує спортсменку Бєлих Ю.В.

Серед дівчат срібні медалі здобули Христина Шестухіна у ваговій категорії 46 кг, тренер Семко Ю.М. та Вікторія Захарчук у ваговій категорії 57 кг, тренує спортсменку Набіжан Артіков. Бронзову медаль виборола Марія Іваненко у ваговій категорії 60 кг, яка теж є підопічною Набіжана Артикова.

Зазначимо, що головною суддею цих змагань була Юлія Семко з міста Володимир-Волинського – суддя 2 зірки AIВA, якій під час змагань вручили подяку від Міністерства молоді та спорту України за вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію боксу в Україні, пропаганду здорового способу життя, сумлінну працю, професіоналізм, відданість справі.

У чемпіонаті України з рукопашного бою серед юніорів та дорослих збірна команда Волинської області здобула 7 медалей.

Михайло Солонінка та Віктор Кравчук здобули дві золоті та дві бронзові нагороди в різних розділах змагань серед спортсменів віком 16-17 років. Гліб Михальчук завоював срібну медаль.
Волинські боксерки та рукопашники стали призерами чемпіонату України. ФОТО

Серед дорослих спортсменів дві бронзові нагороди виборов Дмитро Щурук.
Волинські боксерки та рукопашники стали призерами чемпіонату України. ФОТО

Волинські боксерки та рукопашники стали призерами чемпіонату України. ФОТО

Підготовкою спортсменів та їх участю у змаганнях займалися такі бійцівські клуби:

“Магістр” (Дмитро Грисюк), “Воїн” (Андрій Зінчук), “Busido” (Олександр Панасюк), “РУБІЖ” (Сергій Гузов).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: спорт, бокс, боротьба
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинські боксерки та рукопашники стали призерами чемпіонату України. ФОТО
Сьогодні, 21:17
На Волині дітей, яких побив п'яний батько, вилучили із сім'ї. ВІДЕО
Сьогодні, 20:37
На Рівненщині донька та матір отруїлись грибами, які назбирав дідусь
Сьогодні, 20:17
Якою буде погода на Волині у вівторок, 6 жовтня
Сьогодні, 20:00
У Любомльському районі чоловік під час полювання вистрелив товаришу у спину
Сьогодні, 19:44
Схожі новини
Гроші, контракти і перемоги: дайджест спортивних новин* Гроші, контракти і перемоги: дайджест спортивних новин*
11 червень, 17:30
Боєць луцького клубу став майстром спорту України Боєць луцького клубу став майстром спорту України
01 червень, 18:43
Волинянин зайняв перше місце на чемпіонаті з боротьби у Києві Волинянин зайняв перше місце на чемпіонаті з боротьби у Києві
22 лютий, 19:11
Юні волинські боксери здобули перемогу на відкритому чемпіонаті Юні волинські боксери здобули перемогу на відкритому чемпіонаті
07 лютий, 22:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські боксерки та рукопашники стали призерами чемпіонату України. ФОТО
Сьогодні, 21:17
 0
На Волині дітей, яких побив п'яний батько, вилучили із сім'ї. ВІДЕО
Сьогодні, 20:37
 0
На Рівненщині донька та матір отруїлись грибами, які назбирав дідусь
Сьогодні, 20:17
 0
Якою буде погода на Волині у вівторок, 6 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
У Любомльському районі чоловік під час полювання вистрелив товаришу у спину
Сьогодні, 19:44
 0
Медіа
відео
1/8