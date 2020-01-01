Волинські боксерки та рукопашники стали призерами чемпіонату України. ФОТО

Волинські спортсмени-рукопашники та боксерки вдало виступили на змаганнях всеукраїнського рівня.Чемпіонат України з боксу серед жінок, молоді, юніорок та дівчат тривав з 28 вересня по 04 жовтня у Харкові, а чемпіонат України з рукопашного бою серед юніорів та дорослих тривав з 2 по 4 жовтня в Києві. Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.У чемпіонаті України з боксу серед жінок-молоді, юніорок та дівчат, на якому волинські спортсменки показали високі результати, взяли участь 252 учасники.Так, серед молоді срібло здобулаЯна у ваговій категорії 57 кг. Бронзову медаль виборолау ваговій категорії 60 кг. Тренує спортсменокСеред юніорок бронзові медалі здобули:у ваговій категорії 80 кг, тренертау ваговій категорії 75 кг, тренує спортсменкуСеред дівчат срібні медалі здобулиу ваговій категорії 46 кг, тренер. тау ваговій категорії 57 кг, тренує спортсменку Набіжан Артіков. Бронзову медаль виборолау ваговій категорії 60 кг, яка теж є підопічною Набіжана Артикова.Зазначимо, що головною суддею цих змагань булаз міста Володимир-Волинського – суддя 2 зірки AIВA, якій під час змагань вручили подяку від Міністерства молоді та спорту України за вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію боксу в Україні, пропаганду здорового способу життя, сумлінну працю, професіоналізм, відданість справі.У чемпіонаті України з рукопашного бою серед юніорів та дорослих збірна команда Волинської області здобула 7 медалей.таздобули дві золоті та дві бронзові нагороди в різних розділах змагань серед спортсменів віком 16-17 років. Гліб Михальчук завоював срібну медаль.Серед дорослих спортсменів дві бронзові нагороди виборовПідготовкою спортсменів та їх участю у змаганнях займалися такі бійцівські клуби:“Магістр” (Дмитро Грисюк), “Воїн” (Андрій Зінчук), “Busido” (Олександр Панасюк), “РУБІЖ” (Сергій Гузов).