Волинські боксерки та рукопашники стали призерами чемпіонату України. ФОТО
Сьогодні, 21:17
Волинські спортсмени-рукопашники та боксерки вдало виступили на змаганнях всеукраїнського рівня.
Чемпіонат України з боксу серед жінок, молоді, юніорок та дівчат тривав з 28 вересня по 04 жовтня у Харкові, а чемпіонат України з рукопашного бою серед юніорів та дорослих тривав з 2 по 4 жовтня в Києві. Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
У чемпіонаті України з боксу серед жінок-молоді, юніорок та дівчат, на якому волинські спортсменки показали високі результати, взяли участь 252 учасники.
Так, серед молоді срібло здобула Яна Яковлєва Яна у ваговій категорії 57 кг. Бронзову медаль виборола Ірина Боярин у ваговій категорії 60 кг. Тренує спортсменок Семко Ю.М.
Серед юніорок бронзові медалі здобули: Наталія Годик у ваговій категорії 80 кг, тренер Набіжан Артиков та Анастасія Саранюк у ваговій категорії 75 кг, тренує спортсменку Бєлих Ю.В.
Серед дівчат срібні медалі здобули Христина Шестухіна у ваговій категорії 46 кг, тренер Семко Ю.М. та Вікторія Захарчук у ваговій категорії 57 кг, тренує спортсменку Набіжан Артіков. Бронзову медаль виборола Марія Іваненко у ваговій категорії 60 кг, яка теж є підопічною Набіжана Артикова.
Зазначимо, що головною суддею цих змагань була Юлія Семко з міста Володимир-Волинського – суддя 2 зірки AIВA, якій під час змагань вручили подяку від Міністерства молоді та спорту України за вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію боксу в Україні, пропаганду здорового способу життя, сумлінну працю, професіоналізм, відданість справі.
У чемпіонаті України з рукопашного бою серед юніорів та дорослих збірна команда Волинської області здобула 7 медалей.
Михайло Солонінка та Віктор Кравчук здобули дві золоті та дві бронзові нагороди в різних розділах змагань серед спортсменів віком 16-17 років. Гліб Михальчук завоював срібну медаль.
Серед дорослих спортсменів дві бронзові нагороди виборов Дмитро Щурук.
Підготовкою спортсменів та їх участю у змаганнях займалися такі бійцівські клуби:
“Магістр” (Дмитро Грисюк), “Воїн” (Андрій Зінчук), “Busido” (Олександр Панасюк), “РУБІЖ” (Сергій Гузов).
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Чемпіонат України з боксу серед жінок, молоді, юніорок та дівчат тривав з 28 вересня по 04 жовтня у Харкові, а чемпіонат України з рукопашного бою серед юніорів та дорослих тривав з 2 по 4 жовтня в Києві. Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
У чемпіонаті України з боксу серед жінок-молоді, юніорок та дівчат, на якому волинські спортсменки показали високі результати, взяли участь 252 учасники.
Так, серед молоді срібло здобула Яна Яковлєва Яна у ваговій категорії 57 кг. Бронзову медаль виборола Ірина Боярин у ваговій категорії 60 кг. Тренує спортсменок Семко Ю.М.
Серед юніорок бронзові медалі здобули: Наталія Годик у ваговій категорії 80 кг, тренер Набіжан Артиков та Анастасія Саранюк у ваговій категорії 75 кг, тренує спортсменку Бєлих Ю.В.
Серед дівчат срібні медалі здобули Христина Шестухіна у ваговій категорії 46 кг, тренер Семко Ю.М. та Вікторія Захарчук у ваговій категорії 57 кг, тренує спортсменку Набіжан Артіков. Бронзову медаль виборола Марія Іваненко у ваговій категорії 60 кг, яка теж є підопічною Набіжана Артикова.
Зазначимо, що головною суддею цих змагань була Юлія Семко з міста Володимир-Волинського – суддя 2 зірки AIВA, якій під час змагань вручили подяку від Міністерства молоді та спорту України за вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію боксу в Україні, пропаганду здорового способу життя, сумлінну працю, професіоналізм, відданість справі.
У чемпіонаті України з рукопашного бою серед юніорів та дорослих збірна команда Волинської області здобула 7 медалей.
Михайло Солонінка та Віктор Кравчук здобули дві золоті та дві бронзові нагороди в різних розділах змагань серед спортсменів віком 16-17 років. Гліб Михальчук завоював срібну медаль.
Серед дорослих спортсменів дві бронзові нагороди виборов Дмитро Щурук.
Підготовкою спортсменів та їх участю у змаганнях займалися такі бійцівські клуби:
“Магістр” (Дмитро Грисюк), “Воїн” (Андрій Зінчук), “Busido” (Олександр Панасюк), “РУБІЖ” (Сергій Гузов).
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