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На в'їздах до Луцька встановлюють камери відеоспостереження

На в'їздах до Луцька встановлюють камери відеоспостереження
В обласному центрі Волині встановлюють камери відеоспостереження на головних в'їздах до міста.

Про це йдеться на стаорінці депараменту муніципальної варти Луцької міської ради у фейсбуці.

Департамент муніципальної варти розпочав наступний етап побудови системи "Безпечне місто Луцьк" - встановлення камер на ключових в'їздах/виїздах міста.

Так, на 9 локаціях зі сторони міст Ковеля Львова, Рівного, Дубна, Ківерець, Володимира-Волинського, заплановано встановити 42 відеокамери, з яких 24 - з функцією розпізнавання державних номерних знаків.

Дані камери допоможуть правоохоронним органам розкривати злочини.

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Теги: Луцьк, Безпечне місто, муніципальна варта
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