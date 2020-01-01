На в'їздах до Луцька встановлюють камери відеоспостереження





Про це йдеться на стаорінці депараменту муніципальної варти Луцької міської ради у фейсбуці.



Департамент муніципальної варти розпочав наступний етап побудови системи "Безпечне місто Луцьк" - встановлення камер на ключових в'їздах/виїздах міста.



Так, на 9 локаціях зі сторони міст Ковеля Львова, Рівного, Дубна, Ківерець, Володимира-Волинського, заплановано встановити 42 відеокамери, з яких 24 - з функцією розпізнавання державних номерних знаків.



Дані камери допоможуть правоохоронним органам розкривати злочини.

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