На в'їздах до Луцька встановлюють камери відеоспостереження
Сьогодні, 22:25
В обласному центрі Волині встановлюють камери відеоспостереження на головних в'їздах до міста.
Про це йдеться на стаорінці депараменту муніципальної варти Луцької міської ради у фейсбуці.
Департамент муніципальної варти розпочав наступний етап побудови системи "Безпечне місто Луцьк" - встановлення камер на ключових в'їздах/виїздах міста.
Так, на 9 локаціях зі сторони міст Ковеля Львова, Рівного, Дубна, Ківерець, Володимира-Волинського, заплановано встановити 42 відеокамери, з яких 24 - з функцією розпізнавання державних номерних знаків.
Дані камери допоможуть правоохоронним органам розкривати злочини.
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Про це йдеться на стаорінці депараменту муніципальної варти Луцької міської ради у фейсбуці.
Департамент муніципальної варти розпочав наступний етап побудови системи "Безпечне місто Луцьк" - встановлення камер на ключових в'їздах/виїздах міста.
Так, на 9 локаціях зі сторони міст Ковеля Львова, Рівного, Дубна, Ківерець, Володимира-Волинського, заплановано встановити 42 відеокамери, з яких 24 - з функцією розпізнавання державних номерних знаків.
Дані камери допоможуть правоохоронним органам розкривати злочини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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