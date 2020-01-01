В Україні хочуть використовувати собак-нюхачів для виявлення хворих на COVID-19





Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України, Консультативна місія ЄС (EUAM) провела вебінар із доценткою ветеринарного факультету університету Гельсінкі Анною Гієльм-Бйоркман про те, як правильно тренувати собак-нюхачів для виявлення COVID-19 у людей, - повідомляє

Окрім МВС, учасниками вебінару з української сторони були Національна поліція, Державна прикордонна служба, митниця та Міністерство охорони здоров’я.



Нагадаємо, вперше цей превентивний інструмент боротьби з пандемією почали використовувати в Фінляндії наприкінці вересня. Собаки-нюхачі, які зараз працюють в аеропорту Гельсінкі, спеціально навчені виявляти запах вірусу в зразках поту, зібраних на серветках пасажирів.



Собаці потрібно лише 10 секунд для виявлення особи з ознаками COVID-19. Після цього пасажиру пропонується пройти безкоштовно тест на коронавірус у медичному центрі аеропорту.



Пізніше фінський досвід почали використовувати у Великобританії та Франції, де теж тренують собак розпізнавати коронавірус.

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Окрім МВС, учасниками вебінару з української сторони були Національна поліція, Державна прикордонна служба, митниця та Міністерство охорони здоров’я.Нагадаємо, вперше цей превентивний інструмент боротьби з пандемією почали використовувати в Фінляндії наприкінці вересня. Собаки-нюхачі, які зараз працюють в аеропорту Гельсінкі, спеціально навчені виявляти запах вірусу в зразках поту, зібраних на серветках пасажирів.Собаці потрібно лише 10 секунд для виявлення особи з ознаками COVID-19. Після цього пасажиру пропонується пройти безкоштовно тест на коронавірус у медичному центрі аеропорту.Пізніше фінський досвід почали використовувати у Великобританії та Франції, де теж тренують собак розпізнавати коронавірус.

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