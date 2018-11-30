У 2021 році зарплати вчителів збільшаться на 20%





Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки. Зазначається, що у липні 2021 року зарплати виростуть ще на 8,3%, - пише



Фінансування на це передбачено у державному бюджеті на наступний рік. На галузь освіти планують спрямувати на 34 млрд грн більше ніж у 2020-му.



"У проєкті Державного бюджету України на 2021 рік передбачено, що посадовий оклад працівника першого тарифного розряду змінюватиметься двічі: з 1 січня він становитиме 2 670 грн, з 1 липня – 2 893 грн. Отже, з січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, зокрема й галузі освіти і науки, збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%", – йдеться у повідомленні.



МОН запевнило, ці витрати буде чим покривати і що грошей із держбюджету точно вистачить на освітні послуги.



При цьому повідомляється, що може бути зупинена до 31 грудня 2021 року дія постанови у зв’язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування на реалізацію постанови КМУ №822, де йдеться про оплату працівників закладів освіти.



Але відміна цієї постанови не означає зміну в умовах оплати праці, а саме встановлення доплат, надбавок та ставок заробітної плати.



Як відомо, раніше Федерація профспілок опублікувала документ, в якому сказано, що Кабінет міністрів планує скасувати підвищення мінімального окладу вчителя з 1 січня 2021-го. Відповідний проєкт постанови вже розроблено.



На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У січні 2021 року відбудеться перший етап підвищення заробітних плат працівників освіти – посадові оклади збільшать на 20%.Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки. Зазначається, що у липні 2021 року зарплати виростуть ще на 8,3%, - пише Обозреватель. Фінансування на це передбачено у державному бюджеті на наступний рік. На галузь освіти планують спрямувати на 34 млрд грн більше ніж у 2020-му."У проєкті Державного бюджету України на 2021 рік передбачено, що посадовий оклад працівника першого тарифного розряду змінюватиметься двічі: з 1 січня він становитиме 2 670 грн, з 1 липня – 2 893 грн. Отже, з січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, зокрема й галузі освіти і науки, збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%", – йдеться у повідомленні.МОН запевнило, ці витрати буде чим покривати і що грошей із держбюджету точно вистачить на освітні послуги.При цьому повідомляється, що може бути зупинена до 31 грудня 2021 року дія постанови у зв’язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування на реалізацію постанови КМУ №822, де йдеться про оплату працівників закладів освіти.Але відміна цієї постанови не означає зміну в умовах оплати праці, а саме встановлення доплат, надбавок та ставок заробітної плати.Як відомо, раніше Федерація профспілок опублікувала документ, в якому сказано, що Кабінет міністрів планує скасувати підвищення мінімального окладу вчителя з 1 січня 2021-го. Відповідний проєкт постанови вже розроблено.На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

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