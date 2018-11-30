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У 2021 році зарплати вчителів збільшаться на 20%

У 2021 році зарплати вчителів збільшаться на 20%
У січні 2021 року відбудеться перший етап підвищення заробітних плат працівників освіти – посадові оклади збільшать на 20%.

Про це повідомила пресслужба Міністерства освіти і науки. Зазначається, що у липні 2021 року зарплати виростуть ще на 8,3%, - пише Обозреватель.

Фінансування на це передбачено у державному бюджеті на наступний рік. На галузь освіти планують спрямувати на 34 млрд грн більше ніж у 2020-му.

"У проєкті Державного бюджету України на 2021 рік передбачено, що посадовий оклад працівника першого тарифного розряду змінюватиметься двічі: з 1 січня він становитиме 2 670 грн, з 1 липня – 2 893 грн. Отже, з січня 2021 року розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетної сфери, зокрема й галузі освіти і науки, збільшаться на 20%, а з липня – ще на 8,3%", – йдеться у повідомленні.

МОН запевнило, ці витрати буде чим покривати і що грошей із держбюджету точно вистачить на освітні послуги.

При цьому повідомляється, що може бути зупинена до 31 грудня 2021 року дія постанови у зв’язку з відсутністю неінфляційних джерел фінансування на реалізацію постанови КМУ №822, де йдеться про оплату працівників закладів освіти.

Але відміна цієї постанови не означає зміну в умовах оплати праці, а саме встановлення доплат, надбавок та ставок заробітної плати.

Як відомо, раніше Федерація профспілок опублікувала документ, в якому сказано, що Кабінет міністрів планує скасувати підвищення мінімального окладу вчителя з 1 січня 2021-го. Відповідний проєкт постанови вже розроблено.

На початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів із підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

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Теги: освіта, зарплата, збільшення
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