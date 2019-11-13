В Україні хочуть пом`якшити довічне ув'язнення





Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді замінити довічне ув'язнення більш м'яким покаранням. Про це повідомляє інформаційне управління апарату парламенту в понеділок, 5 жовтня, - пише



"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект №4049 за основу з пропозиціями комітету", - сказано в повідомленні.



Зокрема, проект передбачає механізм пом'якшення довічного покарання. Його можна застосувати після того, як особа, яка була засуджена до довічного позбавлення волі, відбула його не менше 10 років. Потім громадянин отримає право за відповідною процедурою, на підставі висновків і аналізу особистості, звернутися з приводу заміни довічного позбавлення волі терміновим покаранням з терміном на 15 років мінімум.



"Тобто засуджений до позбавлення волі в разі прийняття цього законопроекту знаходитиметься в місцях позбавлення волі не менше 25 років - 10 до моменту звернення і 15 років після моменту звернення", - додали в комітеті.



Законопроект також прибирає таку санкцію, як "адміністративний арешт", і пропонує скоротити термін розгляду апеляції на таку санкцію. У комітеті кажуть, для таких змін не час, і пропонують не підтримувати цю норму в документі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Довічний термін рекомендували замінити більш м'яким покаранням - засудженим хочуть дати можливість просити про пом'якшення після 10 років у в'язниці.Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді замінити довічне ув'язнення більш м'яким покаранням. Про це повідомляє інформаційне управління апарату парламенту в понеділок, 5 жовтня, - пише Кореспондент. "Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект №4049 за основу з пропозиціями комітету", - сказано в повідомленні.Зокрема, проект передбачає механізм пом'якшення довічного покарання. Його можна застосувати після того, як особа, яка була засуджена до довічного позбавлення волі, відбула його не менше 10 років. Потім громадянин отримає право за відповідною процедурою, на підставі висновків і аналізу особистості, звернутися з приводу заміни довічного позбавлення волі терміновим покаранням з терміном на 15 років мінімум."Тобто засуджений до позбавлення волі в разі прийняття цього законопроекту знаходитиметься в місцях позбавлення волі не менше 25 років - 10 до моменту звернення і 15 років після моменту звернення", - додали в комітеті.Законопроект також прибирає таку санкцію, як "адміністративний арешт", і пропонує скоротити термін розгляду апеляції на таку санкцію. У комітеті кажуть, для таких змін не час, і пропонують не підтримувати цю норму в документі.

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