На Київщині внаслідок падіння мотодельтоплана загинули двоє людей
Сьогодні, 03:17
На Київщині, поблизу селища Перемога впав мотодельтаплан. В результату інциденту загинуло двоє людей.
Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"5 жовтня о 18:14 на полі поблизу с. Перемога Баришівського району впав мотодельтаплан, унаслідок чого загинуло 2 особи. Проводиться обстеження території", - йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, на місці події працюють 12 рятувальників та 3 одиниці техніки.
У Броварах Київської області поліцейський, перебуваючи в стані сп'яніння, на пішохідному переході збив двох жінок. Одна з них померла від отриманих травм.
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Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"5 жовтня о 18:14 на полі поблизу с. Перемога Баришівського району впав мотодельтаплан, унаслідок чого загинуло 2 особи. Проводиться обстеження території", - йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві мотоцикліст відкрив стрілянину по перехожим
Як зазначається, на місці події працюють 12 рятувальників та 3 одиниці техніки.
У Броварах Київської області поліцейський, перебуваючи в стані сп'яніння, на пішохідному переході збив двох жінок. Одна з них померла від отриманих травм.
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