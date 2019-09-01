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На Київщині внаслідок падіння мотодельтоплана загинули двоє людей

На Київщині внаслідок падіння мотодельтоплана загинули двоє людей
На Київщині, поблизу селища Перемога впав мотодельтаплан. В результату інциденту загинуло двоє людей.

Про це повідомляє "Газета ua", посилаючись на пресслужбу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"5 жовтня о 18:14 на полі поблизу с. Перемога Баришівського району впав мотодельтаплан, унаслідок чого загинуло 2 особи. Проводиться обстеження території", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, на місці події працюють 12 рятувальників та 3 одиниці техніки.

У Броварах Київської області поліцейський, перебуваючи в стані сп'яніння, на пішохідному переході збив двох жінок. Одна з них померла від отриманих травм.

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Теги: Київщина, смерть
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