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У Польщі горів будинок з українськими заробітчанами, є жертва

У Польщі горів будинок з українськими заробітчанами, є жертва
У ніч на 5 жовтня в домі українських заробітчан неподалік від Варшави спалахнула пожежа. На місці трагедії поліцейські знайшли обпалене тіло жінки.

Пожежа сталася у селі Ґурашка Отвоцького повіту. Про це повідомляє Канал24, посилаючись на Polsat News.

Понад 20 заробітчан із України мешкали у приміщенні колишньої теплиці, яке тимчасово переобладнали під житлові приміщення. В імпровізованому домі не було навіть вікон. Будівлю утеплювали мінеральною ватою.

Пожежники прибули гасити пожежу приблизно опівночі.
Налякані заробітчани до того часу встигли вибігти з охопленого вогнем приміщення.

Роботі рятувальників перешкоджали крихкі конструкції будівлі. У будь-який момент стіни могли обвалитися, поховавши під собою пожежників. Пожежу гасили 30 пожежників. Також на місці трагедії чергували 5 "швидких".

Коли полум'я вдалося загасити, в одній із кімнат пожежники знайшли обвуглене тіло жінки. За даними польських ЗМІ, у пожежі загинула молода українська заробітчанка. Інформації про постраждалих наразі немає.

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Теги: Польща, трагедія, смерть
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