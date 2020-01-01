У Польщі горів будинок з українськими заробітчанами, є жертва





Пожежа сталася у селі Ґурашка Отвоцького повіту. Про це повідомляє



Понад 20 заробітчан із України мешкали у приміщенні колишньої теплиці, яке тимчасово переобладнали під житлові приміщення. В імпровізованому домі не було навіть вікон. Будівлю утеплювали мінеральною ватою.



Пожежники прибули гасити пожежу приблизно опівночі.

Налякані заробітчани до того часу встигли вибігти з охопленого вогнем приміщення.



Роботі рятувальників перешкоджали крихкі конструкції будівлі. У будь-який момент стіни могли обвалитися, поховавши під собою пожежників. Пожежу гасили 30 пожежників. Також на місці трагедії чергували 5 "швидких".



Коли полум'я вдалося загасити, в одній із кімнат пожежники знайшли обвуглене тіло жінки. За даними польських ЗМІ, у пожежі загинула молода українська заробітчанка. Інформації про постраждалих наразі немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 5 жовтня в домі українських заробітчан неподалік від Варшави спалахнула пожежа. На місці трагедії поліцейські знайшли обпалене тіло жінки.Пожежа сталася у селі Ґурашка Отвоцького повіту. Про це повідомляє Канал24 , посилаючись на Polsat News.Понад 20 заробітчан із України мешкали у приміщенні колишньої теплиці, яке тимчасово переобладнали під житлові приміщення. В імпровізованому домі не було навіть вікон. Будівлю утеплювали мінеральною ватою.Пожежники прибули гасити пожежу приблизно опівночі.Налякані заробітчани до того часу встигли вибігти з охопленого вогнем приміщення.Роботі рятувальників перешкоджали крихкі конструкції будівлі. У будь-який момент стіни могли обвалитися, поховавши під собою пожежників. Пожежу гасили 30 пожежників. Також на місці трагедії чергували 5 "швидких".Коли полум'я вдалося загасити, в одній із кімнат пожежники знайшли обвуглене тіло жінки. За даними польських ЗМІ, у пожежі загинула молода українська заробітчанка. Інформації про постраждалих наразі немає.

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