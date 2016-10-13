Ранок 6 жовтня: в Україні – новий антирекорд кількості смертей від коронавірусу за добу

За останню добу в Україні виявили 4 348 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 6 жовтня сягнула 234 584.Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.Одужали за минулу добу 2 149 людей, за весь час пандемії - 103 401.За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 90 інфікованих. Це найбільша кількість смертей за добу за увесь час пандемії. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 4 520.На Волині за увесь час захворіло 8 880 людей, з них за останню добу - 146.