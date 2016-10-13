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Ранок 6 жовтня: в Україні – новий антирекорд кількості смертей від коронавірусу за добу

Ранок 6 жовтня: в Україні – новий антирекорд кількості смертей від коронавірусу за добу
За останню добу в Україні виявили 4 348 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 6 жовтня сягнула 234 584.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Одужали за минулу добу 2 149 людей, за весь час пандемії - 103 401.

За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 90 інфікованих. Це найбільша кількість смертей за добу за увесь час пандемії. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 4 520.

На Волині за увесь час захворіло 8 880 людей, з них за останню добу - 146.

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Теги: РНБО, коронавірус, статистика
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