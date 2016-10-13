Ранок 6 жовтня: в Україні – новий антирекорд кількості смертей від коронавірусу за добу
Сьогодні, 09:10
За останню добу в Україні виявили 4 348 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих станом на 6 жовтня сягнула 234 584.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Одужали за минулу добу 2 149 людей, за весь час пандемії - 103 401.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 90 інфікованих. Це найбільша кількість смертей за добу за увесь час пандемії. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 4 520.
На Волині за увесь час захворіло 8 880 людей, з них за останню добу - 146.
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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Одужали за минулу добу 2 149 людей, за весь час пандемії - 103 401.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 90 інфікованих. Це найбільша кількість смертей за добу за увесь час пандемії. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 4 520.
На Волині за увесь час захворіло 8 880 людей, з них за останню добу - 146.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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