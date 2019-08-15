вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вихователька луцького дитсадка, що має 5 дітей, може стати матір'ю-героїнею

Вихователька луцького дитсадка, що має 5 дітей, може стати матір'ю-героїнею
Почесне звання "Мати-героїня" хочуть присвоїти лучанці Марії Поддобюк.

Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.

Так, лучанка закінчила Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю “соціальний педагог, викладач соціально-педагогічних дисциплін, інспектор з охорони дитинства”.

Працює вихователем закладу дошкільної освіти № 27. Марія Поддобюк народила та виховує п’ятьох дітей, тому місто подасть клопотання про присвоєння жінці почесного звання "Мати-героїня".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: діти, мати-героїня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Втекла до хлопця: школярку, яку розшукували на Миколаївщині, знайшли на Волині
Сьогодні, 18:38
У Луцьку на мосту сталася подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 18:00
Вихователька луцького дитсадка, що має 5 дітей, може стати матір'ю-героїнею
Сьогодні, 17:36
Партія «За майбутнє» вимагає відставки Степанова*
Сьогодні, 17:15
На Волині чоловік орав поле і знайшов вибухонебезпечний предмет
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Лучанка, яка народила і виховала 8 дітей, може стати матір'ю-героїнею Лучанка, яка народила і виховала 8 дітей, може стати матір'ю-героїнею
15 серпень, 2019, 18:26
На Волині нагородили матерів-героїнь На Волині нагородили матерів-героїнь
06 лютий, 2017, 10:05
Горе-волинянину, який побив своїх п'ятьох дітей, оголосили про підозру Горе-волинянину, який побив своїх п'ятьох дітей, оголосили про підозру
Сьогодні, 11:15
5-річний хлопчик з Волині, якого сильно побив п'яний батько, – у важкому стані в реанімації 5-річний хлопчик з Волині, якого сильно побив п'яний батько, – у важкому стані в реанімації
05 жовтень, 15:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 жовтня
Сьогодні, 19:00
 0
Втекла до хлопця: школярку, яку розшукували на Миколаївщині, знайшли на Волині
Сьогодні, 18:38
 0
У Луцьку на мосту сталася подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 18:00
 0
Вихователька луцького дитсадка, що має 5 дітей, може стати матір'ю-героїнею
Сьогодні, 17:36
 0
Партія «За майбутнє» вимагає відставки Степанова*
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8