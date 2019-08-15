Вихователька луцького дитсадка, що має 5 дітей, може стати матір'ю-героїнею

Марії Поддобюк.



Про це йдеться у відповідному проєкті рішення виконкому Луцькради.



Так, лучанка закінчила Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю “соціальний педагог, викладач соціально-педагогічних дисциплін, інспектор з охорони дитинства”.



Працює вихователем закладу дошкільної освіти № 27. Марія Поддобюк народила та виховує п’ятьох дітей, тому місто подасть клопотання про присвоєння жінці почесного звання "Мати-героїня".

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