У Луцьку водійка, яка на переході збила літню жінку, не сидітиме у тюрмі





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Так, 11 серпня минулого року водійка Volvo V40 збила на нерегульованому пішохідному переході на вулиці Рівненській жінку 1941 року народження. Зазначається, що обвинувачена рухалася на авто в сторону Київського майдану, однак попри те, що в крайній лівій смузі руху попереду в попутному напрямку зупинився інший транспортний засіб, водійка Volvo відволіклася від спостереження дорожньої обстановки та не зупинилася, не надавши дорогу пішоходу.



Відзначають, що в результаті аварії потерпіла отримала важкі тілесні ушкодження, зокрема важку закриту черепно-мозкову травму.



Водійка повністю визнала свою вину, попросила вибачення у потерпілої та просила суворо її не карати. Натомість потерпіла просила суворо покарати обвинувачену з позбавленням права керувати транспортними засобами.



Відтак, суд призначив жінці покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на два роки. Однак змінив основне покарання на два роки умовного.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині водійка, яка збила на вулиці Рівненській 79-річну бабусю, відбулася умовним покаранням.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Так, 11 серпня минулого року водійка Volvo V40 збила на нерегульованому пішохідному переході на вулиці Рівненській жінку 1941 року народження. Зазначається, що обвинувачена рухалася на авто в сторону Київського майдану, однак попри те, що в крайній лівій смузі руху попереду в попутному напрямку зупинився інший транспортний засіб, водійка Volvo відволіклася від спостереження дорожньої обстановки та не зупинилася, не надавши дорогу пішоходу.Відзначають, що в результаті аварії потерпіла отримала важкі тілесні ушкодження, зокрема важку закриту черепно-мозкову травму.Водійка повністю визнала свою вину, попросила вибачення у потерпілої та просила суворо її не карати. Натомість потерпіла просила суворо покарати обвинувачену з позбавленням права керувати транспортними засобами.Відтак, суд призначив жінці покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на два роки. Однак змінив основне покарання на два роки умовного.

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