У Луцьку водійка, яка на переході збила літню жінку, не сидітиме у тюрмі
Сьогодні, 09:47
В обласному центрі Волині водійка, яка збила на вулиці Рівненській 79-річну бабусю, відбулася умовним покаранням.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Так, 11 серпня минулого року водійка Volvo V40 збила на нерегульованому пішохідному переході на вулиці Рівненській жінку 1941 року народження. Зазначається, що обвинувачена рухалася на авто в сторону Київського майдану, однак попри те, що в крайній лівій смузі руху попереду в попутному напрямку зупинився інший транспортний засіб, водійка Volvo відволіклася від спостереження дорожньої обстановки та не зупинилася, не надавши дорогу пішоходу.
Відзначають, що в результаті аварії потерпіла отримала важкі тілесні ушкодження, зокрема важку закриту черепно-мозкову травму.
Водійка повністю визнала свою вину, попросила вибачення у потерпілої та просила суворо її не карати. Натомість потерпіла просила суворо покарати обвинувачену з позбавленням права керувати транспортними засобами.
Відтак, суд призначив жінці покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на два роки. Однак змінив основне покарання на два роки умовного.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Так, 11 серпня минулого року водійка Volvo V40 збила на нерегульованому пішохідному переході на вулиці Рівненській жінку 1941 року народження. Зазначається, що обвинувачена рухалася на авто в сторону Київського майдану, однак попри те, що в крайній лівій смузі руху попереду в попутному напрямку зупинився інший транспортний засіб, водійка Volvo відволіклася від спостереження дорожньої обстановки та не зупинилася, не надавши дорогу пішоходу.
Відзначають, що в результаті аварії потерпіла отримала важкі тілесні ушкодження, зокрема важку закриту черепно-мозкову травму.
Водійка повністю визнала свою вину, попросила вибачення у потерпілої та просила суворо її не карати. Натомість потерпіла просила суворо покарати обвинувачену з позбавленням права керувати транспортними засобами.
Відтак, суд призначив жінці покарання у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на два роки. Однак змінив основне покарання на два роки умовного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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