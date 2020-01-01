Біля кордону з Польщею затримали волинянина, що втік з-під арешту

Жителя міста Нововолинськ Волинської області затримав прикордонний наряд відділу «Нісмичі» Львівського загону.Під час встановлення особи затриманого співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що він уже не вперше намагається порушити кордон, інформує Держприкордонслужба.Так, минулого року волинянина викрили під час спроби виїхати в Польщу через пункт пропуску «Шегині» за паспортом брата. Біографія затриманого не обмежується порушенням прикордонного законодавства, кажуть прикордонники. Як з’ясувалося, раніше цей чоловік відбув покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. А недавно його посадили під домашній арешт, як підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, «Грабіж».Волинянина, який втік з-під домашнього арешту, прикордонники передали представникам Національної поліції. Слідчий суддя Нововолинського міського суду ухвалив застосувати до громадянина запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою.