П'ять смертей і 146 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 10:05
За останню добу на Волині зареєстрували 146 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало - 94 особи. П’ять випадків хвороби завершилося летально ( Горохівський район – 2, Володимир-Волинський район – 1, Ковельський район – 1, Луцький район – 1).
Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Нові випадки захворювання виявили: м. Луцьк – 37, Луцький район – 11, м. Нововолинськ – 18, Володимир – Волинський район – 20, Горохівський район – 10, Іваничівський район – 4, Камінь-Каширський район – 3, Ківерцівський район – 12, Ковельський район – 16, Любомльський район – 1, Любешівський район – 1, Маневицький район – 2, Ратнівський район – 6, Рожищенський район –3, Старовижівський район – 1, Турійський район – 1.
Загалом, станом на 6 жовтня в області зареєстрували 8880 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 533 у дітей та 980 у медичних працівників. Одужало 5430 осіб, з них 351 дитина та 669 медичних працівників. 179 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 5 медиків).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 2334 (в т. ч. 50 летальних)
• Луцький район –918 (в т. ч. 15 летальних)
• м. Нововолинськ – 656 (в т. ч. 14 летальних)
• Іваничівський район – 182 (в т. ч. 2 летальних)
• Володимир-Волинський район – 709 (в т. ч. 8 летальних)
• Горохівський район – 375 (в т. ч. 9 летальних)
• Камінь-Каширський район – 359 (в т. ч. 11 летальних)
• Ківерцівський район – 866 ( в т. ч. 16 летальних)
• Ковельський район – 643 (в т. ч. 17 летальних)
• Локачинський район – 78
• Любомльський район – 162 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –277 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 443 ( в т. ч. 12 летальних)
• Ратнівський район – 293 (в т.ч. 10 летальних)
• Рожищенський район – 200 (в т. ч. 4 летальних)
• Старовижівський район – 127 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 182 ( в т. ч. 2 летальний)
• Шацький район – 76 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 147 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 53 295 осіб. За останню добу обстежили 482 особи.
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Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація.
Нові випадки захворювання виявили: м. Луцьк – 37, Луцький район – 11, м. Нововолинськ – 18, Володимир – Волинський район – 20, Горохівський район – 10, Іваничівський район – 4, Камінь-Каширський район – 3, Ківерцівський район – 12, Ковельський район – 16, Любомльський район – 1, Любешівський район – 1, Маневицький район – 2, Ратнівський район – 6, Рожищенський район –3, Старовижівський район – 1, Турійський район – 1.
Загалом, станом на 6 жовтня в області зареєстрували 8880 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 533 у дітей та 980 у медичних працівників. Одужало 5430 осіб, з них 351 дитина та 669 медичних працівників. 179 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 5 медиків).
Загалом коронавірусна хвороба виявлена:
• м. Луцьк – 2334 (в т. ч. 50 летальних)
• Луцький район –918 (в т. ч. 15 летальних)
• м. Нововолинськ – 656 (в т. ч. 14 летальних)
• Іваничівський район – 182 (в т. ч. 2 летальних)
• Володимир-Волинський район – 709 (в т. ч. 8 летальних)
• Горохівський район – 375 (в т. ч. 9 летальних)
• Камінь-Каширський район – 359 (в т. ч. 11 летальних)
• Ківерцівський район – 866 ( в т. ч. 16 летальних)
• Ковельський район – 643 (в т. ч. 17 летальних)
• Локачинський район – 78
• Любомльський район – 162 (в т. ч. 1 летальний)
• Любешівський район –277 (в т. ч. 5 летальних)
• Маневицький район – 443 ( в т. ч. 12 летальних)
• Ратнівський район – 293 (в т.ч. 10 летальних)
• Рожищенський район – 200 (в т. ч. 4 летальних)
• Старовижівський район – 127 ( в т.ч. 2 летальних)
• Турійський район – 182 ( в т. ч. 2 летальний)
• Шацький район – 76 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 147 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 53 295 осіб. За останню добу обстежили 482 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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