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На Волині у підпільних цехах в антисанітарних умовах виготовляли продукти харчування. ФОТО

На Волині у підпільних цехах в антисанітарних умовах виготовляли продукти харчування. ФОТО
За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури на території кількох областей вилучили фальсифіковані продукти харчування вартістю 20 млн грн.

Зазначається, що провели понад двадцять санкціонованих судом обшуків у підпільних цехах на території Волинської, Київської, Миколаївської та Черкаської областей, де налагодили виробництво та фасування харчових продуктів, які не відповідають вимогам ДСТУ, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.

Виготовлені в антисанітарних умовах кава, спеції, приправи, макаронні вироби, цукор та інші продукти були брендовані під відомі торгові марки.

Фальсифікат реалізовувався по всій території України, у тому числі й на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Усього в підпільних цехах вилучено понад 600 тонн фальсифікованих продуктів орієнтовною вартістю 20 млн грн, а також шість промислових ліній для їх виробництва.

Окрім того вилучено чорнову бухгалтерію, поліграфічну продукцію та плівку для фасування фальсифікату.

Наразі вирішують питання про накладення арешту на вилучене майно. Вживають заходи задля встановлення всіх осіб, причетних до незаконного промислу.

На Волині у підпільних цехах в антисанітарних умовах виготовляли продукти харчування. ФОТО
На Волині у підпільних цехах в антисанітарних умовах виготовляли продукти харчування. ФОТО
На Волині у підпільних цехах в антисанітарних умовах виготовляли продукти харчування. ФОТО
На Волині у підпільних цехах в антисанітарних умовах виготовляли продукти харчування. ФОТО
На Волині у підпільних цехах в антисанітарних умовах виготовляли продукти харчування. ФОТО

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Теги: прокуратура, Волинь, продукти
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