Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом: у Харкові прощаються із загиблими. ВІДЕО
Сьогодні, 10:21
Сьогодні, 6 жовтня, у Харкові попрощаються з усіма жертвами авіатрощі під Чугуєвом.
Як передає кореспондентка ТСН, на центральній площі міста вже встановили постаменти. Їх 25. Після того як хлопцям віддадуть шану, їхні тіла відвезуть і поховають там, звідти вони родом. А це 11 областей.
Нагадаємо, трагедія сталася 25 вересня. Це був тренувальний політ - на судні перебували екіпаж і курсанти університету повітряних сил. Вижити вдалося одному хлопцю - В'ячеславу Золочевському. Ще один помер у лікарні. 20-річного Віталія Вільхового зі Львівщини поховали минулої середи. Тіла решти надто обгоріли. Для їхнього упізнання призначАЛИ ДНК-експертизу.
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Як передає кореспондентка ТСН, на центральній площі міста вже встановили постаменти. Їх 25. Після того як хлопцям віддадуть шану, їхні тіла відвезуть і поховають там, звідти вони родом. А це 11 областей.
Нагадаємо, трагедія сталася 25 вересня. Це був тренувальний політ - на судні перебували екіпаж і курсанти університету повітряних сил. Вижити вдалося одному хлопцю - В'ячеславу Золочевському. Ще один помер у лікарні. 20-річного Віталія Вільхового зі Львівщини поховали минулої середи. Тіла решти надто обгоріли. Для їхнього упізнання призначАЛИ ДНК-експертизу.
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