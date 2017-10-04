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«ПортCity» кличе лучан на святкування Halloween*

«ПортCity» кличе лучан на святкування Halloween*
У луцькому ТРЦ «ПортCity» будуть святкувати Halloween.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Цьогоріч святкування буде аж 3 дні (з 30 жовтня по 1 листопада).

На вас чекають:

- HALLOWEEN HANDMADE ярмарок (3 дні з 11 до 22:00);
- Фестиваль крутезно-жахливих фотозон (3 дні з 10 до 22:00);
- Знижки від магазинів та закладів до 70%;
- Розіграші цінних сертифікатів та подарунків від магазинів та закладів ТРЦ (3 дні з 16:00 до 19:00);
- Дитячі майстер-класи (3 дні з 13:00 до 15:00)
- Парад костюмів та дискотека монстрів (31 жовтня з 17:00).

«ПортCity» кличе лучан на святкування Halloween*


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Теги: ПортCitу, Halloween, свято
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