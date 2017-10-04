«ПортCity» кличе лучан на святкування Halloween*

У луцькому ТРЦ «ПортCity» будуть святкувати Halloween.Про це повідомляє адміністрація закладу.Цьогоріч святкування буде аж 3 дні (з 30 жовтня по 1 листопада).На вас чекають:- HALLOWEEN HANDMADE ярмарок (3 дні з 11 до 22:00);- Фестиваль крутезно-жахливих фотозон (3 дні з 10 до 22:00);- Знижки від магазинів та закладів до 70%;- Розіграші цінних сертифікатів та подарунків від магазинів та закладів ТРЦ (3 дні з 16:00 до 19:00);- Дитячі майстер-класи (3 дні з 13:00 до 15:00)- Парад костюмів та дискотека монстрів (31 жовтня з 17:00).