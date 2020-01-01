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На Волині через влучання блискавки у будівлю сталася пожежа

На Волині через влучання блискавки у будівлю сталася пожежа
Учора, 5 жовтня, увечері у селі Тур Ратнівського району сталася пожежа через влучання розряду блискавки.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Інформують, що о 21:47 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу в шлакоблочному господарському будинку.

Пожежу ліквідували о 22:43 вогнеборці 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини Ратнівського районного сектору, працівники місцевої пожежної охорони села Тур та селища Заболоття. Вогонь знищив 84 м2 покриття, 10 тонн сіна.

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Теги: блискавка, пожежа, Волинь
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