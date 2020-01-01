На Волині через влучання блискавки у будівлю сталася пожежа





Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.



Інформують, що о 21:47 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу в шлакоблочному господарському будинку.



Пожежу ліквідували о 22:43 вогнеборці 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини Ратнівського районного сектору, працівники місцевої пожежної охорони села Тур та селища Заболоття. Вогонь знищив 84 м2 покриття, 10 тонн сіна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 5 жовтня, увечері у селі Тур Ратнівського району сталася пожежа через влучання розряду блискавки.Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.Інформують, що о 21:47 до служби «101» надійшло повідомлення про пожежу в шлакоблочному господарському будинку.Пожежу ліквідували о 22:43 вогнеборці 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини Ратнівського районного сектору, працівники місцевої пожежної охорони села Тур та селища Заболоття. Вогонь знищив 84 м2 покриття, 10 тонн сіна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію