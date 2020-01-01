У Луцькому районі горів цегляний будинок
Сьогодні, 11:30
В селі Великий Омеляник Луцького району горів цегляний будинок.
Повідомлення про пожежу надійшло о 22:13, - інформує управління ДСНС у Волинській області.
Вогонь знищив 40 м2 даху. Пожежу ліквідували вогнеборці 2-ї ДПРЧ та 25-ї ДПРЧ (2 автомобіля) о 22:31. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні пічного опалення.
Також о 23:02 був зафіксований виклик про пожежу копиці сіна в селі Воютин Луцького району. Ліквідували вогонь о 23:40 рятівники 20-ї ДПРЧ м. Луцька та працівники місцевої пожежної охорони села Білостік. Вогонь знищив 5 тонн сіна.
Причину пожежі встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Повідомлення про пожежу надійшло о 22:13, - інформує управління ДСНС у Волинській області.
Вогонь знищив 40 м2 даху. Пожежу ліквідували вогнеборці 2-ї ДПРЧ та 25-ї ДПРЧ (2 автомобіля) о 22:31. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні пічного опалення.
Також о 23:02 був зафіксований виклик про пожежу копиці сіна в селі Воютин Луцького району. Ліквідували вогонь о 23:40 рятівники 20-ї ДПРЧ м. Луцька та працівники місцевої пожежної охорони села Білостік. Вогонь знищив 5 тонн сіна.
Причину пожежі встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на мосту не розминулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 11:35
У Луцькому районі горів цегляний будинок
Сьогодні, 11:30
Роман Бузулук, який спричинив смертельну аварію на Потебні, вийшов з-під варти під заставу
Сьогодні, 11:24