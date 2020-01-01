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У Луцькому районі горів цегляний будинок

У Луцькому районі горів цегляний будинок
В селі Великий Омеляник Луцького району горів цегляний будинок.

Повідомлення про пожежу надійшло о 22:13, - інформує управління ДСНС у Волинській області.

Вогонь знищив 40 м2 даху. Пожежу ліквідували вогнеборці 2-ї ДПРЧ та 25-ї ДПРЧ (2 автомобіля) о 22:31. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні пічного опалення.

Також о 23:02 був зафіксований виклик про пожежу копиці сіна в селі Воютин Луцького району. Ліквідували вогонь о 23:40 рятівники 20-ї ДПРЧ м. Луцька та працівники місцевої пожежної охорони села Білостік. Вогонь знищив 5 тонн сіна.

Причину пожежі встановлюють.

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Теги: будинок, пожежа
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