У Луцькому районі горів цегляний будинок





Повідомлення про пожежу надійшло о 22:13, - інформує управління ДСНС у Волинській області.



Вогонь знищив 40 м2 даху. Пожежу ліквідували вогнеборці 2-ї ДПРЧ та 25-ї ДПРЧ (2 автомобіля) о 22:31. Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні пічного опалення.



Також о 23:02 був зафіксований виклик про пожежу копиці сіна в селі Воютин Луцького району. Ліквідували вогонь о 23:40 рятівники 20-ї ДПРЧ м. Луцька та працівники місцевої пожежної охорони села Білостік. Вогонь знищив 5 тонн сіна.



Причину пожежі встановлюють.

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