Горе-волинянину, який побив своїх п'ятьох дітей, оголосили про підозру





Поліцейські Рожищенського відділення поліції невідкладно звернулися із клопотанням до служби у справах сім’ї Рожищенської райдержадміністрації про



Цього ж дня служба прийняла рішення про вилучення дітей. Двох із них помістили у дитячий притулок в Рожищах, однорічну дівчинку сьогодні помістять у Луцький будинок дитини. Дітей, котрі знаходяться на лікуванні, після одужання також доставлять у притулок.



Учора дізнавачі оголосили батькові-правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України. Також відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкої тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Із підозрюваним правоохоронці проводять слідчі дії.



Триває досудове розслідування.



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