вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Горе-волинянину, який побив своїх п'ятьох дітей, оголосили про підозру

Горе-волинянину, який побив своїх п'ятьох дітей, оголосили про підозру
В селі Навіз Рожищенського району 35-річний місцевий мешканець, будучи напідпитку, побив своїх малолітніх дітей. Двоє з них ще перебувають на лікуванні.

Поліцейські Рожищенського відділення поліції невідкладно звернулися із клопотанням до служби у справах сім’ї Рожищенської райдержадміністрації про вилучення дітей із неблагополучної сім’ї, - інформує пресслужба поліції Волині.

Цього ж дня служба прийняла рішення про вилучення дітей. Двох із них помістили у дитячий притулок в Рожищах, однорічну дівчинку сьогодні помістять у Луцький будинок дитини. Дітей, котрі знаходяться на лікуванні, після одужання також доставлять у притулок.

Учора дізнавачі оголосили батькові-правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального Кодексу України. Також відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкої тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Із підозрюваним правоохоронці проводять слідчі дії.

Триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, побиття, Волинь, діти, лікарня, хлопчик, реанімація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Роман Бузулук, який спричинив смертельну аварію на Потебні, вийшов з-під варти під заставу
Сьогодні, 11:24
Горе-волинянину, який побив своїх п'ятьох дітей, оголосили про підозру
Сьогодні, 11:15
На Волині через влучання блискавки у будівлю сталася пожежа
Сьогодні, 11:00
«ПортCity» кличе лучан на святкування Halloween*
Сьогодні, 10:53
Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом: у Харкові прощаються із загиблими. ВІДЕО
Сьогодні, 10:21
Схожі новини
5-річний хлопчик з Волині, якого сильно побив п'яний батько, – у важкому стані в реанімації 5-річний хлопчик з Волині, якого сильно побив п'яний батько, – у важкому стані в реанімації
05 жовтень, 15:57
Родина чоловіка, якого жорстоко побили на Волині, просить допомогти Родина чоловіка, якого жорстоко побили на Волині, просить допомогти
11 липень, 2018, 11:40
На Волині п'яний батько побив п'ятьох дітей, двох з них госпіталізували На Волині п'яний батько побив п'ятьох дітей, двох з них госпіталізували
05 жовтень, 10:48
Волинянину, який систематично вчиняє домашнє насильство, загрожує до 2 років тюрми Волинянину, який систематично вчиняє домашнє насильство, загрожує до 2 років тюрми
09 вересень, 12:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Роман Бузулук, який спричинив смертельну аварію на Потебні, вийшов з-під варти під заставу
Сьогодні, 11:24
 0
Горе-волинянину, який побив своїх п'ятьох дітей, оголосили про підозру
Сьогодні, 11:15
 0
На Волині через влучання блискавки у будівлю сталася пожежа
Сьогодні, 11:00
 0
«ПортCity» кличе лучан на святкування Halloween*
Сьогодні, 10:53
 0
Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом: у Харкові прощаються із загиблими. ВІДЕО
Сьогодні, 10:21
 0
Медіа
відео
1/8