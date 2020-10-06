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У місті на Волині тривають рейди з виявлення нелегальних працівників

У місті на Волині тривають рейди з виявлення нелегальних працівників
У Нововолинську продовжується робота з контролю за додержанням законодавства про працю. Особлива увага приділяється проведенню превентивних заходів та роз’яснювальної роботи, направленої на легалізацію зайнятості населення та попередження порушень законодавства про працю.

Про це повідомляє Нововолинська міська рада.

У вересні 2020 року інспектори праці здійснили 3 відвідування суб’єктів господарювання з метою проведення превентивних заходів з питань легалізації найманої праці. За результатами проведеної роботи, працевлаштовані 12 осіб.

Разом з тим, протягом вересня поточного року робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення провела 22 обстеження. В результаті проведених заходів легалізували працю 7 осіб: уклали 6 трудових договорів між роботодавцем та найманою особою та 1 особа отримала свідоцтво про Державну реєстрацію фізичної особи — підприємця.


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Теги: Нововолинськ, рейди, нелегальні працівники
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