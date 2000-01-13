Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 жовтня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 жовтня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
ФАП с. Фалемичі с. Фалемичі – частково
2. ПЛ-10кВ Л-01-06 від ЛР-164 до ЛР-151 09:00 - 17:00 ФОП Гонтарук В.І. кіоск с. Зимне, вул. Молодіжна, школа с. Зимне с. Зимне, вул. Молодіжна, Зелена, Монастирська, Тиха, Приміська
3. ПЛ-0,4 Л-1,2 ЩТП-259 09:00 - 17:00 с. Рогожани церква с. Рогожани, вул. Шевченка
Горохівський район
2. 9:00-17:00
ФГ "Кравця Г.Б."
ТзОВ"Відродження"
Берестечківське СТ
Горохівський районний відділ освіти с. Лобачівка:
вул. Набережна,
вул. Незалежності
3 ПЛ-10 кВ Л79-02 9:00-17:00 Берестечківське СТ
Горохівський районний відділ освіти
Галичанська сільська рада
ТзОВ"АгрокомГаличани
ФОП Машина М.Ф., Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"
ТзОВ" ТАФОМ" с. Хмельницьке:
вул. Молодіжна,
вул. Набережна
вул. Лісова
вул.Берестечківська
вул.Шкільна
4 ПЛ-0.4 кВ від КТП-408 9:00-17:00 ПОСП "Русь" С.Мирне
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
Школа
Дитсадок с. Грибовиця, вул. Шевченка
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2,Л-9, Л-13 від КТП-87
Чистка траси 9:30-17:00 Салон краси "Шарм", ФОП Алпєєва Л.О.
ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ, ФОП Студинський Ю.Я.
ДВТП "ВОЛИНЬ-ФАРМ- ПОСТАЧ"
ФОП Гупало О.Р., ФО Романюк П.О
ФОП ХРУЦЬКИЙ В.В., ФОПЛис Л.В.
ФОП Ваянт В.Є., ФОП Мельник М.М.
ФОП Хижук В.Я., ФОП Бобеляк О.М.
ФОП Костецька Н.Б., ФОП Євтух І.С.
ФО Опевалова І.М. смт. Іваничі, вул. Грушевського, віл. Відродження, вул. Львівська, вул. Незалежності, провулок Східний, провулок Новий, вул. Гагаріна,
3. КТП-151
к/р КТП 10:00-17:00 М-н с. Кропивщина, вул. Кропивщанська, провулок 1, провулок 2, провулок 3
Камінь-Каширський район
1. КТП-136 09:00-17:00 УКРПОШТА, водонапірна башня, будинок культури, церква, магазин с. Підріччя Вул Віктора Павлова, Вул Лісна, пров. Лісний, Вул Садова,
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-85 09:40-14:00 с. Мельники-Мостище, вул.Котовського,. вул.. Шевченка
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП-85 12:00-17:00 с. Мельники-Мостище, вул.Котовського,. вул.. Шевченка
4. ПЛ-10кВ Л-59-01
КТП-21,КТП-233,КТП-3
ПЛ-10кВ Л-59-03
КТП-34
ПЛ-10кВ Л-59-05
ЩТП-387,ЩТП-388,ЩТП-189, КТП-29,КТП-3,КТП-9,КТП-183,КТП-186,ЩТП-421
09:00-17:00 Автозаправка «ВОГ»,ПП Федчик,ПП Гноянець, «УКРПОШТА» гараж, Промбаза "Силікатний П-ць Гоцик Віктор Никифорович,ПП БУСЬКО А.Ф» ДОФ АРБО», Кіоск “У Людмили”, П-ць Ніщик Аркадій Анатол., П-ць Обушко Юлія Сергіївна, ФОП Чмух Тетяна Григорівна
м.Камінь-Каширський вул.. Вул Комарова,Вул Першого Травня, пров. Авторемонтний, пров. Поліський, пров. Пушкіна, Вул Ватутіна, Вул ДанилаГалицького, Вул Затишна, пров. Затишний, Вул Воля, пров. Нова Воля, Вул ВасиляКмецинського, Вул Нова Воля, Вул Грушевського, Вул Василя Стуса, Вул Гайова, Вул Дружня, пров. Олега Кошового, Вул ЯрославаМудрого, Вул Окружна, пров. Окружний, Вул Поричанська, Вул Злагоди, Вул Мала, Вул БогданаХмельницького, проВул Комарова,, Вул Східна, Вул Дачна,
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
смт.Цумань
вул.Лісна,
вул. Волошкова
2. 9:00-17:00
с.Дачне вул.О.Кошового.
с.Дачне
вул.О.Кошового,
вул.Миру,1-24
вул.Дружби,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
СТзОВ"Заповіт",С/Р Козлиничі
ФОП Санько А.С., ПАТ "Дубномолоко"
СТ Поворськ, ПАТ"Укртелеком" АТС Козлиничі
Ковельське Райво (школа Козлиничі)
Вол.дирекція УДППЗ
Церква, СТзОВ"Пісочне"
Св'ято-Михайлівська церква
ПАТ"Укртелеком" АТС Пісочне
Ковельське Райво (школа Пісочне)
С/Р Пісочне, ФОП Мациборук М.С.
ФОП Дерев'янчук Г.І, Ковельське МТМО (ФАП Пісочне), ФГ"Ставеччина"
Ковельське МТМО (ФАП Байківці)
СТзОВ ім. І.Франка, ТзОВ "Віра-1"
СФГ"Край", С/Р Мельниця
Ковельське МТМО (ФАП Мирин)
ФОП Білець О.Т.,ПАТ"Укртелеком" (АТС Мельниця), ТзОВ "В.Прометей"
ФОП Коренга Л.О., ФГ"Ставеччина"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
Ковельське СЛАТ "Тур", ФОП Польчук П. А., ФОП Горинович В.П., С/Р Ситовичі, Вол.дирекція УДППЗ, СТзОВ"Колос", РГ Св.ап.Євангеліста І.Богуслова, ФОП Дерев'янчук Г.І, Ковельське МТМО (ФАП Озірне), ТзОВ "Лістрансбуд", Фіз.ос.Лисиця О.Г., ФОП Дерев'янчук В.І., ФОП Колбасюк В.І., ПрАТ "МТС УКРАЇНА", Тублікарня, ФОП Горайчук В.П., ПрАТ "Поворське РТП", МПП "Гіперіон", ВАТ "Родючість", ФОП Дерев'янчук Г.І, Ф.О. Боровик Л.О., ФОП Копанчук В.М., ФОП Басиста О.М.
Львівська залізниця, Ковельське СЛАТ "Тур"
Вол-Волинська КЕВ, ФОП Копанчук В.М.
ФОП Федорук Г.Ю., ФОП Гриценюк Л.Р.
ПАТ "Дубномолоко", ФОП Данилюк І.П.
ФОП Горайчук В.П., Райкультвідділ Ков.РДА (музична школа Поворськ), Св'ято-Покровська церква УПЦ КП, СТзОВ"Любисток"
Ковельське МТМО (ФАП Ломачанка)
СТзОВ"Заповіт", Ковельське МТМО (ФАП Луківка), С/Р Козлиничі, ФОП Санько А.С., Ковельське МТМО (ФАП Гривятки), СТзОВ "Васюти", С/Р Уховецьк, ФОП Іллюх В.П.
Св'ято-Троїцька громада УПЦ КП
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ФОП Ткачук Т.С.
с.Козлиничі
с.Пісочне
с.Байківці
с.Радошин
с.Мирин
с.Кривлин
с.Мельниця
с.Поворськ
с.Ситовичі
с.Підріжжя
с.Озірне
с.Гулівка
с.Заячівка
с.Ломачанка
с.Луківка
с.Уховецьк
2.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №461
9:00-17:00 ФОП Шава В.П., ПП "ШеТЛ"
ФОП Спичак Т.М., ПТМ"Ковельтепло"
ПАТ"Укртелеком", ФОП Демчук М.О.
ФОП Крощук М.К.. ФОП Калівошко В.С.
ФОП Бабич С.М., ФОП Захаревич С.А.
ФОП Лисакова О.П., ТзОВ"Протектор"
Церква Укр.Святотр., ФОП Маточкін В.Г.
ФОП Чибізов В.П., ФОП Федорук П.С,
ФОП Данилевич О.М.
м.Ковель, вул.Фестивальна, Я.Мудрого, Б.Хмельницького
3. ПЛ-0,4кВ від КТП №52 9:00-17:00 ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.Угли,ФОП Киденько О.М с.Угли
Локачинський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-24 9:00-17:00 Дит.садок
Школа с.Марковичі вул.Л.Українки
2. Частково ПЛ-10кВ 23-02 від ЗТП-223 9:00-17:00 с.Конюхи:школа,дит.садок,кафе і магазин ФОП Торчинюк,БК,ФАП,АТС,пункт прийому молока Бубнів молоко с.Конюхи,с.Защитів
місто Луцьк
1. 13.00-17.00
Фірма «Сенс» РУ-0.4 абонентське
2. 9.00-17.00
АЗС»АНР» вул.Львівська
АЗС від№2
Анекс-Плюс
МП Лілея
Склад здраввіділу Вул.Вишинського
Вул.Макаревича
Вул.Вериковського
Вул.Мурашка
Вул.Станіславського (частково)
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-202 чистка траси ПЛ-0.4кв
8:00-17:00 Магазин с.Ст.Смоляри №1
Церква с.Ст.Смоляри
Сільська Рада с.Ст.Смоляри с.Столенські Смоляри
2. Л-58-10 від ПС-110 Любомль до ЗТП-94 8:00-17:00 Побут, Магазини, ФОП Сулік Петро Васильови м. Любомль вул.:Паркова , (Паризької Комуни) Весняна8 Березня, Української Армії, .Брестська, Прикордонників
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
3. 9:00-17:00
ПП «Нічний Експрес»
м.Нововолинськ:
вул. Кобзаря 32
вул. Східна 29-53,32-62
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-357 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (тракторна бригада) с.Рудка-Козинська, вул Центральна
2
ПЛ-0,4 кВ КТП-141
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи) с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільна
3
ПЛ-0,4 кВ КТП-149
9:00-17:00 с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП) с.Козин, вул.Жовтнева, Миру
4
ПЛ-0,4 кВ КТП-186
9:00-17:00 с.Тихотин (бригада)
5
КТП-269
9:00-17:00 с.Берегове (клуб, школа, ФАП, торговий кіоск) с.Берегове, вул.Набережна, буд.4-10,1-25а, вул.Луцька, буд.19, 23
6 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 КТП-12 10:00-16:00 Школа,Амбулаторія с Буцинь вул 17-го Вересня,Шкільна,Комсомольська,
Турійський район
1. 10:00-16:30
ФГ «Волиньагрохолдинг» - пилорама
с. Бобли
2
10:00-14:00
14:00-16:30
Церква, школа, столова школи, майстерня школи , «Аміла плюс» - магазин с.Новий Двір
3. 10:00-16:30
РСТ- магазин, ФАП с.Охітники
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00 - 17:00
ФАП с. Фалемичі с. Фалемичі – частково
2. ПЛ-10кВ Л-01-06 від ЛР-164 до ЛР-151 09:00 - 17:00 ФОП Гонтарук В.І. кіоск с. Зимне, вул. Молодіжна, школа с. Зимне с. Зимне, вул. Молодіжна, Зелена, Монастирська, Тиха, Приміська
3. ПЛ-0,4 Л-1,2 ЩТП-259 09:00 - 17:00 с. Рогожани церква с. Рогожани, вул. Шевченка
Горохівський район
2. 9:00-17:00
ФГ "Кравця Г.Б."
ТзОВ"Відродження"
Берестечківське СТ
Горохівський районний відділ освіти с. Лобачівка:
вул. Набережна,
вул. Незалежності
3 ПЛ-10 кВ Л79-02 9:00-17:00 Берестечківське СТ
Горохівський районний відділ освіти
Галичанська сільська рада
ТзОВ"АгрокомГаличани
ФОП Машина М.Ф., Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"
ТзОВ" ТАФОМ" с. Хмельницьке:
вул. Молодіжна,
вул. Набережна
вул. Лісова
вул.Берестечківська
вул.Шкільна
4 ПЛ-0.4 кВ від КТП-408 9:00-17:00 ПОСП "Русь" С.Мирне
Іваничівський район
1. 9:30-16:30
Школа
Дитсадок с. Грибовиця, вул. Шевченка
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2,Л-9, Л-13 від КТП-87
Чистка траси 9:30-17:00 Салон краси "Шарм", ФОП Алпєєва Л.О.
ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ, ФОП Студинський Ю.Я.
ДВТП "ВОЛИНЬ-ФАРМ- ПОСТАЧ"
ФОП Гупало О.Р., ФО Романюк П.О
ФОП ХРУЦЬКИЙ В.В., ФОПЛис Л.В.
ФОП Ваянт В.Є., ФОП Мельник М.М.
ФОП Хижук В.Я., ФОП Бобеляк О.М.
ФОП Костецька Н.Б., ФОП Євтух І.С.
ФО Опевалова І.М. смт. Іваничі, вул. Грушевського, віл. Відродження, вул. Львівська, вул. Незалежності, провулок Східний, провулок Новий, вул. Гагаріна,
3. КТП-151
к/р КТП 10:00-17:00 М-н с. Кропивщина, вул. Кропивщанська, провулок 1, провулок 2, провулок 3
Камінь-Каширський район
1. КТП-136 09:00-17:00 УКРПОШТА, водонапірна башня, будинок культури, церква, магазин с. Підріччя Вул Віктора Павлова, Вул Лісна, пров. Лісний, Вул Садова,
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-85 09:40-14:00 с. Мельники-Мостище, вул.Котовського,. вул.. Шевченка
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП-85 12:00-17:00 с. Мельники-Мостище, вул.Котовського,. вул.. Шевченка
4. ПЛ-10кВ Л-59-01
КТП-21,КТП-233,КТП-3
ПЛ-10кВ Л-59-03
КТП-34
ПЛ-10кВ Л-59-05
ЩТП-387,ЩТП-388,ЩТП-189, КТП-29,КТП-3,КТП-9,КТП-183,КТП-186,ЩТП-421
09:00-17:00 Автозаправка «ВОГ»,ПП Федчик,ПП Гноянець, «УКРПОШТА» гараж, Промбаза "Силікатний П-ць Гоцик Віктор Никифорович,ПП БУСЬКО А.Ф» ДОФ АРБО», Кіоск “У Людмили”, П-ць Ніщик Аркадій Анатол., П-ць Обушко Юлія Сергіївна, ФОП Чмух Тетяна Григорівна
м.Камінь-Каширський вул.. Вул Комарова,Вул Першого Травня, пров. Авторемонтний, пров. Поліський, пров. Пушкіна, Вул Ватутіна, Вул ДанилаГалицького, Вул Затишна, пров. Затишний, Вул Воля, пров. Нова Воля, Вул ВасиляКмецинського, Вул Нова Воля, Вул Грушевського, Вул Василя Стуса, Вул Гайова, Вул Дружня, пров. Олега Кошового, Вул ЯрославаМудрого, Вул Окружна, пров. Окружний, Вул Поричанська, Вул Злагоди, Вул Мала, Вул БогданаХмельницького, проВул Комарова,, Вул Східна, Вул Дачна,
Ківерцівський район
1. 9:00-17:00
смт.Цумань
вул.Лісна,
вул. Волошкова
2. 9:00-17:00
с.Дачне вул.О.Кошового.
с.Дачне
вул.О.Кошового,
вул.Миру,1-24
вул.Дружби,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
СТзОВ"Заповіт",С/Р Козлиничі
ФОП Санько А.С., ПАТ "Дубномолоко"
СТ Поворськ, ПАТ"Укртелеком" АТС Козлиничі
Ковельське Райво (школа Козлиничі)
Вол.дирекція УДППЗ
Церква, СТзОВ"Пісочне"
Св'ято-Михайлівська церква
ПАТ"Укртелеком" АТС Пісочне
Ковельське Райво (школа Пісочне)
С/Р Пісочне, ФОП Мациборук М.С.
ФОП Дерев'янчук Г.І, Ковельське МТМО (ФАП Пісочне), ФГ"Ставеччина"
Ковельське МТМО (ФАП Байківці)
СТзОВ ім. І.Франка, ТзОВ "Віра-1"
СФГ"Край", С/Р Мельниця
Ковельське МТМО (ФАП Мирин)
ФОП Білець О.Т.,ПАТ"Укртелеком" (АТС Мельниця), ТзОВ "В.Прометей"
ФОП Коренга Л.О., ФГ"Ставеччина"
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
Ковельське СЛАТ "Тур", ФОП Польчук П. А., ФОП Горинович В.П., С/Р Ситовичі, Вол.дирекція УДППЗ, СТзОВ"Колос", РГ Св.ап.Євангеліста І.Богуслова, ФОП Дерев'янчук Г.І, Ковельське МТМО (ФАП Озірне), ТзОВ "Лістрансбуд", Фіз.ос.Лисиця О.Г., ФОП Дерев'янчук В.І., ФОП Колбасюк В.І., ПрАТ "МТС УКРАЇНА", Тублікарня, ФОП Горайчук В.П., ПрАТ "Поворське РТП", МПП "Гіперіон", ВАТ "Родючість", ФОП Дерев'янчук Г.І, Ф.О. Боровик Л.О., ФОП Копанчук В.М., ФОП Басиста О.М.
Львівська залізниця, Ковельське СЛАТ "Тур"
Вол-Волинська КЕВ, ФОП Копанчук В.М.
ФОП Федорук Г.Ю., ФОП Гриценюк Л.Р.
ПАТ "Дубномолоко", ФОП Данилюк І.П.
ФОП Горайчук В.П., Райкультвідділ Ков.РДА (музична школа Поворськ), Св'ято-Покровська церква УПЦ КП, СТзОВ"Любисток"
Ковельське МТМО (ФАП Ломачанка)
СТзОВ"Заповіт", Ковельське МТМО (ФАП Луківка), С/Р Козлиничі, ФОП Санько А.С., Ковельське МТМО (ФАП Гривятки), СТзОВ "Васюти", С/Р Уховецьк, ФОП Іллюх В.П.
Св'ято-Троїцька громада УПЦ КП
Львівська філія ПрАТ"Київстар"
ФОП Ткачук Т.С.
с.Козлиничі
с.Пісочне
с.Байківці
с.Радошин
с.Мирин
с.Кривлин
с.Мельниця
с.Поворськ
с.Ситовичі
с.Підріжжя
с.Озірне
с.Гулівка
с.Заячівка
с.Ломачанка
с.Луківка
с.Уховецьк
2.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №461
9:00-17:00 ФОП Шава В.П., ПП "ШеТЛ"
ФОП Спичак Т.М., ПТМ"Ковельтепло"
ПАТ"Укртелеком", ФОП Демчук М.О.
ФОП Крощук М.К.. ФОП Калівошко В.С.
ФОП Бабич С.М., ФОП Захаревич С.А.
ФОП Лисакова О.П., ТзОВ"Протектор"
Церква Укр.Святотр., ФОП Маточкін В.Г.
ФОП Чибізов В.П., ФОП Федорук П.С,
ФОП Данилевич О.М.
м.Ковель, вул.Фестивальна, Я.Мудрого, Б.Хмельницького
3. ПЛ-0,4кВ від КТП №52 9:00-17:00 ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Свято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.Угли,ФОП Киденько О.М с.Угли
Локачинський район
1 ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-24 9:00-17:00 Дит.садок
Школа с.Марковичі вул.Л.Українки
2. Частково ПЛ-10кВ 23-02 від ЗТП-223 9:00-17:00 с.Конюхи:школа,дит.садок,кафе і магазин ФОП Торчинюк,БК,ФАП,АТС,пункт прийому молока Бубнів молоко с.Конюхи,с.Защитів
місто Луцьк
1. 13.00-17.00
Фірма «Сенс» РУ-0.4 абонентське
2. 9.00-17.00
АЗС»АНР» вул.Львівська
АЗС від№2
Анекс-Плюс
МП Лілея
Склад здраввіділу Вул.Вишинського
Вул.Макаревича
Вул.Вериковського
Вул.Мурашка
Вул.Станіславського (частково)
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. КТП-202 чистка траси ПЛ-0.4кв
8:00-17:00 Магазин с.Ст.Смоляри №1
Церква с.Ст.Смоляри
Сільська Рада с.Ст.Смоляри с.Столенські Смоляри
2. Л-58-10 від ПС-110 Любомль до ЗТП-94 8:00-17:00 Побут, Магазини, ФОП Сулік Петро Васильови м. Любомль вул.:Паркова , (Паризької Комуни) Весняна8 Березня, Української Армії, .Брестська, Прикордонників
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
3. 9:00-17:00
ПП «Нічний Експрес»
м.Нововолинськ:
вул. Кобзаря 32
вул. Східна 29-53,32-62
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-357 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (тракторна бригада) с.Рудка-Козинська, вул Центральна
2
ПЛ-0,4 кВ КТП-141
9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи) с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, Шкільна
3
ПЛ-0,4 кВ КТП-149
9:00-17:00 с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП) с.Козин, вул.Жовтнева, Миру
4
ПЛ-0,4 кВ КТП-186
9:00-17:00 с.Тихотин (бригада)
5
КТП-269
9:00-17:00 с.Берегове (клуб, школа, ФАП, торговий кіоск) с.Берегове, вул.Набережна, буд.4-10,1-25а, вул.Луцька, буд.19, 23
6 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)
Старовижівський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1 КТП-12 10:00-16:00 Школа,Амбулаторія с Буцинь вул 17-го Вересня,Шкільна,Комсомольська,
Турійський район
1. 10:00-16:30
ФГ «Волиньагрохолдинг» - пилорама
с. Бобли
2
10:00-14:00
14:00-16:30
Церква, школа, столова школи, майстерня школи , «Аміла плюс» - магазин с.Новий Двір
3. 10:00-16:30
РСТ- магазин, ФАП с.Охітники
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