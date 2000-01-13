Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 жовтня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 жовтня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00 - 17:00ФАП с. Фалемичі с. Фалемичі – частково2. ПЛ-10кВ Л-01-06 від ЛР-164 до ЛР-151 09:00 - 17:00 ФОП Гонтарук В.І. кіоск с. Зимне, вул. Молодіжна, школа с. Зимне с. Зимне, вул. Молодіжна, Зелена, Монастирська, Тиха, Приміська3. ПЛ-0,4 Л-1,2 ЩТП-259 09:00 - 17:00 с. Рогожани церква с. Рогожани, вул. Шевченка2. 9:00-17:00ФГ "Кравця Г.Б."ТзОВ"Відродження"Берестечківське СТГорохівський районний відділ освіти с. Лобачівка:вул. Набережна,вул. Незалежності3 ПЛ-10 кВ Л79-02 9:00-17:00 Берестечківське СТГорохівський районний відділ освітиГаличанська сільська радаТзОВ"АгрокомГаличаниФОП Машина М.Ф., ЦеркваКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"ТзОВ" ТАФОМ" с. Хмельницьке:вул. Молодіжна,вул. Набережнавул. Лісовавул.Берестечківськавул.Шкільна4 ПЛ-0.4 кВ від КТП-408 9:00-17:00 ПОСП "Русь" С.Мирне1. 9:30-16:30ШколаДитсадок с. Грибовиця, вул. Шевченка2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-2,Л-9, Л-13 від КТП-87Чистка траси 9:30-17:00 Салон краси "Шарм", ФОП Алпєєва Л.О.ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ, ФОП Студинський Ю.Я.ДВТП "ВОЛИНЬ-ФАРМ- ПОСТАЧ"ФОП Гупало О.Р., ФО Романюк П.ОФОП ХРУЦЬКИЙ В.В., ФОПЛис Л.В.ФОП Ваянт В.Є., ФОП Мельник М.М.ФОП Хижук В.Я., ФОП Бобеляк О.М.ФОП Костецька Н.Б., ФОП Євтух І.С.ФО Опевалова І.М. смт. Іваничі, вул. Грушевського, віл. Відродження, вул. Львівська, вул. Незалежності, провулок Східний, провулок Новий, вул. Гагаріна,3. КТП-151к/р КТП 10:00-17:00 М-н с. Кропивщина, вул. Кропивщанська, провулок 1, провулок 2, провулок 31. КТП-136 09:00-17:00 УКРПОШТА, водонапірна башня, будинок культури, церква, магазин с. Підріччя Вул Віктора Павлова, Вул Лісна, пров. Лісний, Вул Садова,2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЩТП-85 09:40-14:00 с. Мельники-Мостище, вул.Котовського,. вул.. Шевченка3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 ЩТП-85 12:00-17:00 с. Мельники-Мостище, вул.Котовського,. вул.. Шевченка4. ПЛ-10кВ Л-59-01КТП-21,КТП-233,КТП-3ПЛ-10кВ Л-59-03КТП-34ПЛ-10кВ Л-59-05ЩТП-387,ЩТП-388,ЩТП-189, КТП-29,КТП-3,КТП-9,КТП-183,КТП-186,ЩТП-42109:00-17:00 Автозаправка «ВОГ»,ПП Федчик,ПП Гноянець, «УКРПОШТА» гараж, Промбаза "Силікатний П-ць Гоцик Віктор Никифорович,ПП БУСЬКО А.Ф» ДОФ АРБО», Кіоск “У Людмили”, П-ць Ніщик Аркадій Анатол., П-ць Обушко Юлія Сергіївна, ФОП Чмух Тетяна Григорівнам.Камінь-Каширський вул.. Вул Комарова,Вул Першого Травня, пров. Авторемонтний, пров. Поліський, пров. Пушкіна, Вул Ватутіна, Вул ДанилаГалицького, Вул Затишна, пров. Затишний, Вул Воля, пров. Нова Воля, Вул ВасиляКмецинського, Вул Нова Воля, Вул Грушевського, Вул Василя Стуса, Вул Гайова, Вул Дружня, пров. Олега Кошового, Вул ЯрославаМудрого, Вул Окружна, пров. Окружний, Вул Поричанська, Вул Злагоди, Вул Мала, Вул БогданаХмельницького, проВул Комарова,, Вул Східна, Вул Дачна,1. 9:00-17:00смт.Цуманьвул.Лісна,вул. Волошкова2. 9:00-17:00с.Дачне вул.О.Кошового.с.Дачневул.О.Кошового,вул.Миру,1-24вул.Дружби,1. 9:00-17:00СТзОВ"Заповіт",С/Р КозлиничіФОП Санько А.С., ПАТ "Дубномолоко"СТ Поворськ, ПАТ"Укртелеком" АТС КозлиничіКовельське Райво (школа Козлиничі)Вол.дирекція УДППЗЦерква, СТзОВ"Пісочне"Св'ято-Михайлівська церкваПАТ"Укртелеком" АТС ПісочнеКовельське Райво (школа Пісочне)С/Р Пісочне, ФОП Мациборук М.С.ФОП Дерев'янчук Г.І, Ковельське МТМО (ФАП Пісочне), ФГ"Ставеччина"Ковельське МТМО (ФАП Байківці)СТзОВ ім. І.Франка, ТзОВ "Віра-1"СФГ"Край", С/Р МельницяКовельське МТМО (ФАП Мирин)ФОП Білець О.Т.,ПАТ"Укртелеком" (АТС Мельниця), ТзОВ "В.Прометей"ФОП Коренга Л.О., ФГ"Ставеччина"Львівська філія ПрАТ"Київстар"Ковельське СЛАТ "Тур", ФОП Польчук П. А., ФОП Горинович В.П., С/Р Ситовичі, Вол.дирекція УДППЗ, СТзОВ"Колос", РГ Св.ап.Євангеліста І.Богуслова, ФОП Дерев'янчук Г.І, Ковельське МТМО (ФАП Озірне), ТзОВ "Лістрансбуд", Фіз.ос.Лисиця О.Г., ФОП Дерев'янчук В.І., ФОП Колбасюк В.І., ПрАТ "МТС УКРАЇНА", Тублікарня, ФОП Горайчук В.П., ПрАТ "Поворське РТП", МПП "Гіперіон", ВАТ "Родючість", ФОП Дерев'янчук Г.І, Ф.О. Боровик Л.О., ФОП Копанчук В.М., ФОП Басиста О.М.Львівська залізниця, Ковельське СЛАТ "Тур"Вол-Волинська КЕВ, ФОП Копанчук В.М.ФОП Федорук Г.Ю., ФОП Гриценюк Л.Р.ПАТ "Дубномолоко", ФОП Данилюк І.П.ФОП Горайчук В.П., Райкультвідділ Ков.РДА (музична школа Поворськ), Св'ято-Покровська церква УПЦ КП, СТзОВ"Любисток"Ковельське МТМО (ФАП Ломачанка)СТзОВ"Заповіт", Ковельське МТМО (ФАП Луківка), С/Р Козлиничі, ФОП Санько А.С., Ковельське МТМО (ФАП Гривятки), СТзОВ "Васюти", С/Р Уховецьк, ФОП Іллюх В.П.Св'ято-Троїцька громада УПЦ КПЛьвівська філія ПрАТ"Київстар"ФОП Ткачук Т.С.с.Козлиничіс.Пісочнес.Байківціс.Радошинс.Миринс.Кривлинс.Мельницяс.Поворськс.Ситовичіс.Підріжжяс.Озірнес.Гулівкас.Заячівкас.Ломачанкас.Луківкас.Уховецьк2.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №4619:00-17:00 ФОП Шава В.П., ПП "ШеТЛ"ФОП Спичак Т.М., ПТМ"Ковельтепло"ПАТ"Укртелеком", ФОП Демчук М.О.ФОП Крощук М.К.. ФОП Калівошко В.С.ФОП Бабич С.М., ФОП Захаревич С.А.ФОП Лисакова О.П., ТзОВ"Протектор"Церква Укр.Святотр., ФОП Маточкін В.Г.ФОП Чибізов В.П., ФОП Федорук П.С,ФОП Данилевич О.М.м.Ковель, вул.Фестивальна, Я.Мудрого, Б.Хмельницького3. ПЛ-0,4кВ від КТП №52 9:00-17:00 ВІДДІЛ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИСвято-Хресто-Воздвиженська православна церква с.Угли,ФОП Киденько О.М с.Угли1 ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-24 9:00-17:00 Дит.садокШкола с.Марковичі вул.Л.Українки2. Частково ПЛ-10кВ 23-02 від ЗТП-223 9:00-17:00 с.Конюхи:школа,дит.садок,кафе і магазин ФОП Торчинюк,БК,ФАП,АТС,пункт прийому молока Бубнів молоко с.Конюхи,с.Защитів1. 13.00-17.00Фірма «Сенс» РУ-0.4 абонентське2. 9.00-17.00АЗС»АНР» вул.ЛьвівськаАЗС від№2Анекс-ПлюсМП ЛілеяСклад здраввіділу Вул.ВишинськогоВул.МакаревичаВул.ВериковськогоВул.МурашкаВул.Станіславського (частково)Вимкнень споживачів не заплановано1. КТП-202 чистка траси ПЛ-0.4кв8:00-17:00 Магазин с.Ст.Смоляри №1Церква с.Ст.СмоляриСільська Рада с.Ст.Смоляри с.Столенські Смоляри2. Л-58-10 від ПС-110 Любомль до ЗТП-94 8:00-17:00 Побут, Магазини, ФОП Сулік Петро Васильови м. Любомль вул.:Паркова , (Паризької Комуни) Весняна8 Березня, Української Армії, .Брестська, ПрикордонниківВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано3. 9:00-17:00ПП «Нічний Експрес»м.Нововолинськ:вул. Кобзаря 32вул. Східна 29-53,32-62Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-0,4 кВ КТП-357 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (тракторна бригада) с.Рудка-Козинська, вул ЦентральнаПЛ-0,4 кВ КТП-1419:00-17:00 с.Рудка-Козинська (магазин, ФАП, школа, їдальня школи) с.Рудка-Козинська, вул.Оновлена, ШкільнаПЛ-0,4 кВ КТП-1499:00-17:00 с.Козин (дитячий садок, клуб, ФАП) с.Козин, вул.Жовтнева, МируПЛ-0,4 кВ КТП-1869:00-17:00 с.Тихотин (бригада)КТП-2699:00-17:00 с.Берегове (клуб, школа, ФАП, торговий кіоск) с.Берегове, вул.Набережна, буд.4-10,1-25а, вул.Луцька, буд.19, 236 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1 КТП-12 10:00-16:00 Школа,Амбулаторія с Буцинь вул 17-го Вересня,Шкільна,Комсомольська,1. 10:00-16:30ФГ «Волиньагрохолдинг» - пилорамас. Бобли10:00-14:0014:00-16:30Церква, школа, столова школи, майстерня школи , «Аміла плюс» - магазин с.Новий Двір3. 10:00-16:30РСТ- магазин, ФАП с.Охітники