У районі на Волині два класи відправили на карантин через коронавірус





Рішення про самоізоляцію цих класів ухвалили після того, як надійшли лабораторні підтвердження на коронавірусну інфекцію в двох школярів із цих класів, - пише газета



На карантині діти перебуватимуть упродовж чотирнадцяти днів. Про це повідомив начальник відділу освіти Любешівської селищної ради Василь Кух.



Також на COVID-19 захворіла вчителька Любешівського ліцею. Від учора вона перебуває на лікарняному.



Зазначається, що працівники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини провели дезінфекцію класів, де навчалися ці школярі та учительської у Любешівському ліцеї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від сьогодні карантин запровадили в 4-В класі Любешівського ліцею та в 2-му класі Любешівськоволянської гімназії.Рішення про самоізоляцію цих класів ухвалили після того, як надійшли лабораторні підтвердження на коронавірусну інфекцію в двох школярів із цих класів, - пише газета "Нове життя". На карантині діти перебуватимуть упродовж чотирнадцяти днів. Про це повідомив начальник відділу освіти Любешівської селищної радиТакож на COVID-19 захворіла вчителька Любешівського ліцею. Від учора вона перебуває на лікарняному.Зазначається, що працівники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини провели дезінфекцію класів, де навчалися ці школярі та учительської у Любешівському ліцеї.

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