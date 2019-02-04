У районі на Волині два класи відправили на карантин через коронавірус
Сьогодні, 11:55
Від сьогодні карантин запровадили в 4-В класі Любешівського ліцею та в 2-му класі Любешівськоволянської гімназії.
Рішення про самоізоляцію цих класів ухвалили після того, як надійшли лабораторні підтвердження на коронавірусну інфекцію в двох школярів із цих класів, - пише газета "Нове життя".
На карантині діти перебуватимуть упродовж чотирнадцяти днів. Про це повідомив начальник відділу освіти Любешівської селищної ради Василь Кух.
Також на COVID-19 захворіла вчителька Любешівського ліцею. Від учора вона перебуває на лікарняному.
Зазначається, що працівники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини провели дезінфекцію класів, де навчалися ці школярі та учительської у Любешівському ліцеї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Рішення про самоізоляцію цих класів ухвалили після того, як надійшли лабораторні підтвердження на коронавірусну інфекцію в двох школярів із цих класів, - пише газета "Нове життя".
На карантині діти перебуватимуть упродовж чотирнадцяти днів. Про це повідомив начальник відділу освіти Любешівської селищної ради Василь Кух.
Також на COVID-19 захворіла вчителька Любешівського ліцею. Від учора вона перебуває на лікарняному.
Зазначається, що працівники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини провели дезінфекцію класів, де навчалися ці школярі та учительської у Любешівському ліцеї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У місті на Волині через коронавірус закрили гімназію і дитсадок
05 жовтень, 17:12
Коментарі 0
Останні новини
Знайшли безвісти зниклого підлітка з Волині
Сьогодні, 12:11
Через ремонт дороги поблизу Луцька – обмежений рух транспорту
Сьогодні, 12:02
У районі на Волині два класи відправили на карантин через коронавірус
Сьогодні, 11:55
У Луцьку на мосту не розминулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 11:35