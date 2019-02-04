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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У районі на Волині два класи відправили на карантин через коронавірус

У районі на Волині два класи відправили на карантин через коронавірус
Від сьогодні карантин запровадили в 4-В класі Любешівського ліцею та в 2-му класі Любешівськоволянської гімназії.

Рішення про самоізоляцію цих класів ухвалили після того, як надійшли лабораторні підтвердження на коронавірусну інфекцію в двох школярів із цих класів, - пише газета "Нове життя".

На карантині діти перебуватимуть упродовж чотирнадцяти днів. Про це повідомив начальник відділу освіти Любешівської селищної ради Василь Кух.

Також на COVID-19 захворіла вчителька Любешівського ліцею. Від учора вона перебуває на лікарняному.

Зазначається, що працівники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини провели дезінфекцію класів, де навчалися ці школярі та учительської у Любешівському ліцеї.

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Теги: класи, Любешів, карантин
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