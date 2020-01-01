Через ремонт дороги поблизу Луцька – обмежений рух транспорту
Сьогодні, 12:02
6-7 жовтня на автодорозі М-19 Доманово – Ковель – Чернівці – Тереблече між населеними пунктами Струмівка та Підгайці Луцького району(км 157+400 – км 159+850) виконують роботи з влаштування верхнього шару дорожнього покриття.
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Тому проїзд транспорту цією ділянкою автошляху М-19 - частково обмежений і здійснюється в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.
Перепрошують за тимчасові незручності та закликають всіх учасників дорожнього руху бути вкрай обережними та відповідальними на ділянці проведення ремонтних робіт, дотримуватись швидкісного режиму, не виїздити на перекриту для руху смугу дороги зі свіжоукладеним асфальтом.
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Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.
Тому проїзд транспорту цією ділянкою автошляху М-19 - частково обмежений і здійснюється в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.
Перепрошують за тимчасові незручності та закликають всіх учасників дорожнього руху бути вкрай обережними та відповідальними на ділянці проведення ремонтних робіт, дотримуватись швидкісного режиму, не виїздити на перекриту для руху смугу дороги зі свіжоукладеним асфальтом.
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