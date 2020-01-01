Волинянин – чемпіон України з французького боксу
Сьогодні, 13:43
1-4 жовтня ковельчани одночасно змагались на двох турнірах - Кубку України з кікбоксингу ВАКО в Черкасах та чемпіонаті України з французького боксу «Сават» в Одесі.
Про це повідомляє Ковельська міська рада.
У Черкаси поїхали 19-річні вихованці КДЮСШ - Кондратович Роман Кухта (у вазі до 60 кг) та Ян Варакін (до 75 кг). Здобувши перемогу у двох колах змагань, волинські спортсмени посіли перші місця та стали володарями Кубку України серед чоловіків.
На «Сават» був відряджений чемпіон України 2018 року, учасник АТО 25-річний Роман Вдовиченко. Ковельчанин здолав двох представників Одеси та вперше виборов звання чемпіона України з французького боксу «Сават». Тепер у Романа в планах поїздка на ліцензійний чемпіонат Європи в Грецію.
Це були перші поєдинки після тривалої перерви на карантин. Тренуються спортсмени під керівництвом Віталія Тимофєєва.
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Про це повідомляє Ковельська міська рада.
У Черкаси поїхали 19-річні вихованці КДЮСШ - Кондратович Роман Кухта (у вазі до 60 кг) та Ян Варакін (до 75 кг). Здобувши перемогу у двох колах змагань, волинські спортсмени посіли перші місця та стали володарями Кубку України серед чоловіків.
На «Сават» був відряджений чемпіон України 2018 року, учасник АТО 25-річний Роман Вдовиченко. Ковельчанин здолав двох представників Одеси та вперше виборов звання чемпіона України з французького боксу «Сават». Тепер у Романа в планах поїздка на ліцензійний чемпіонат Європи в Грецію.
Це були перші поєдинки після тривалої перерви на карантин. Тренуються спортсмени під керівництвом Віталія Тимофєєва.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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