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Волинянин – чемпіон України з французького боксу

Волинянин – чемпіон України з французького боксу
1-4 жовтня ковельчани одночасно змагались на двох турнірах - Кубку України з кікбоксингу ВАКО в Черкасах та чемпіонаті України з французького боксу «Сават» в Одесі.

Про це повідомляє Ковельська міська рада.

У Черкаси поїхали 19-річні вихованці КДЮСШ - Кондратович Роман Кухта (у вазі до 60 кг) та Ян Варакін (до 75 кг). Здобувши перемогу у двох колах змагань, волинські спортсмени посіли перші місця та стали володарями Кубку України серед чоловіків.

На «Сават» був відряджений чемпіон України 2018 року, учасник АТО 25-річний Роман Вдовиченко. Ковельчанин здолав двох представників Одеси та вперше виборов звання чемпіона України з французького боксу «Сават». Тепер у Романа в планах поїздка на ліцензійний чемпіонат Європи в Грецію.

Це були перші поєдинки після тривалої перерви на карантин. Тренуються спортсмени під керівництвом Віталія Тимофєєва.

Волинянин – чемпіон України з французького боксу


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Теги: ковельчани, перемоги, спорт, змагання
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