На кордоні в українця конфіскували дві коробки валюти. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Громадянин України віз дві картонні коробки, заповнені валютою.
Коробки з банкнотами виявили в пункті пропуску «Шегині» під час оформлення мікроавтобуса Mercedes, яким повертався з-за кордону 36-річний українець, - інформує сайт Держприкордонслужби України.
Під час перевірки документів водій помітно хвилювався, тому прикордонники ініціювали спільний зі співробітниками митниці поглиблений огляд.
Попередньо, в коробках знаходилося понад 120 тис. фунтів стерлінгів.
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Коробки з банкнотами виявили в пункті пропуску «Шегині» під час оформлення мікроавтобуса Mercedes, яким повертався з-за кордону 36-річний українець, - інформує сайт Держприкордонслужби України.
Під час перевірки документів водій помітно хвилювався, тому прикордонники ініціювали спільний зі співробітниками митниці поглиблений огляд.
Попередньо, в коробках знаходилося понад 120 тис. фунтів стерлінгів.
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