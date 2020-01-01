На кордоні в українця конфіскували дві коробки валюти. ФОТО





Коробки з банкнотами виявили в пункті пропуску «Шегині» під час оформлення мікроавтобуса Mercedes, яким повертався з-за кордону 36-річний українець, - інформує сайт Держприкордонслужби України.



Під час перевірки документів водій помітно хвилювався, тому прикордонники ініціювали спільний зі співробітниками митниці поглиблений огляд.



Попередньо, в коробках знаходилося понад 120 тис. фунтів стерлінгів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадянин України віз дві картонні коробки, заповнені валютою.Коробки з банкнотами виявили в пункті пропуску «Шегині» під час оформлення мікроавтобуса Mercedes, яким повертався з-за кордону 36-річний українець, - інформує сайт Держприкордонслужби України.Під час перевірки документів водій помітно хвилювався, тому прикордонники ініціювали спільний зі співробітниками митниці поглиблений огляд.Попередньо, в коробках знаходилося понад 120 тис. фунтів стерлінгів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію