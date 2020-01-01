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На кордоні в українця конфіскували дві коробки валюти. ФОТО

На кордоні в українця конфіскували дві коробки валюти. ФОТО
Громадянин України віз дві картонні коробки, заповнені валютою.

Коробки з банкнотами виявили в пункті пропуску «Шегині» під час оформлення мікроавтобуса Mercedes, яким повертався з-за кордону 36-річний українець, - інформує сайт Держприкордонслужби України.

Під час перевірки документів водій помітно хвилювався, тому прикордонники ініціювали спільний зі співробітниками митниці поглиблений огляд.

Попередньо, в коробках знаходилося понад 120 тис. фунтів стерлінгів.

На кордоні в українця конфіскували дві коробки валюти. ФОТО
На кордоні в українця конфіскували дві коробки валюти. ФОТО

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Теги: валюта, гроші, українець, кордон
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