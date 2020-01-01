Партія «За майбутнє» вимагає відставки Степанова*
Сьогодні, 17:15
Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ» вимагає відставки міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, оскільки він не впорався з коронавірусними викликами.
Про це йдеться в заяві політсили, опублікованій у Facebook.
«Пів року часу, 64 мільярди гривень – і нуль результату. Відсутність необхідної кількості лабораторій, де можна пройти безкоштовне тестування, неякісні та неінформативні тести, брак ліжко-місць у лікарнях з можливістю підключення кисневих апаратів, брак комп’ютерних томографів… Хаотичне й нелогічне визначення основних «коронавірусних» лікарень – усе це призводить до стрімкого поширення вірусу й нових смертельних випадків», – стверджують у партії.
Там впевнені, що лише за десяту частину вказаних коштів можна було повністю підготувати країну до боротьби з епідемією. Однак МОЗ під керівництвом Степанова не захистило ні громадян, ні лікарів.
«Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ» вимагає відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова, який за пів року не зміг налагодити ефективну протидію поширенню COVID-19. Таким посадовцям не місце в уряді! Ми ініціюємо збір підписів за відставку очільника МОЗ Максима Степанова! Адже непрофесійність та безвідповідальність неминуче призведуть до трагічних наслідків для країни», – заявили в політсилі.
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Про це йдеться в заяві політсили, опублікованій у Facebook.
«Пів року часу, 64 мільярди гривень – і нуль результату. Відсутність необхідної кількості лабораторій, де можна пройти безкоштовне тестування, неякісні та неінформативні тести, брак ліжко-місць у лікарнях з можливістю підключення кисневих апаратів, брак комп’ютерних томографів… Хаотичне й нелогічне визначення основних «коронавірусних» лікарень – усе це призводить до стрімкого поширення вірусу й нових смертельних випадків», – стверджують у партії.
Там впевнені, що лише за десяту частину вказаних коштів можна було повністю підготувати країну до боротьби з епідемією. Однак МОЗ під керівництвом Степанова не захистило ні громадян, ні лікарів.
«Політична партія «ЗА МАЙБУТНЄ» вимагає відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова, який за пів року не зміг налагодити ефективну протидію поширенню COVID-19. Таким посадовцям не місце в уряді! Ми ініціюємо збір підписів за відставку очільника МОЗ Максима Степанова! Адже непрофесійність та безвідповідальність неминуче призведуть до трагічних наслідків для країни», – заявили в політсилі.
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