На Волині від удару струмом загинув молодий чоловік





Про це



Загиблому було 35 років. Як повідомляють жителі Зеленого, біда сталася через несправність електромережі дому. Зі слів місцевих мешканців, чоловік приймав душ, а після цього мокрою рукою торкнувся бойлера. Це й спричинило удар струмом.



Без батька залишилось двоє дітей 14 та 9 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Зелене 3 жовтня від удару струмом помер місцевий житель.Про це Район.Горохів дізнався з власних джерел.Загиблому було 35 років. Як повідомляють жителі Зеленого, біда сталася через несправність електромережі дому. Зі слів місцевих мешканців, чоловік приймав душ, а після цього мокрою рукою торкнувся бойлера. Це й спричинило удар струмом.Без батька залишилось двоє дітей 14 та 9 років.

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