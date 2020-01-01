На Волині від удару струмом загинув молодий чоловік
Сьогодні, 13:09
У селі Зелене 3 жовтня від удару струмом помер місцевий житель.
Про це Район.Горохів дізнався з власних джерел.
Загиблому було 35 років. Як повідомляють жителі Зеленого, біда сталася через несправність електромережі дому. Зі слів місцевих мешканців, чоловік приймав душ, а після цього мокрою рукою торкнувся бойлера. Це й спричинило удар струмом.
Без батька залишилось двоє дітей 14 та 9 років.
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Про це Район.Горохів дізнався з власних джерел.
Загиблому було 35 років. Як повідомляють жителі Зеленого, біда сталася через несправність електромережі дому. Зі слів місцевих мешканців, чоловік приймав душ, а після цього мокрою рукою торкнувся бойлера. Це й спричинило удар струмом.
Без батька залишилось двоє дітей 14 та 9 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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