вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині від удару струмом загинув молодий чоловік

На Волині від удару струмом загинув молодий чоловік
У селі Зелене 3 жовтня від удару струмом помер місцевий житель.

Про це Район.Горохів дізнався з власних джерел.

Загиблому було 35 років. Як повідомляють жителі Зеленого, біда сталася через несправність електромережі дому. Зі слів місцевих мешканців, чоловік приймав душ, а після цього мокрою рукою торкнувся бойлера. Це й спричинило удар струмом.

Без батька залишилось двоє дітей 14 та 9 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Горохівщина, смерть, струм
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Встановили особу чоловіка, який помер на зупинці у Ковелі
Сьогодні, 13:53
Волинянин – чемпіон України з французького боксу
Сьогодні, 13:43
На Волині від удару струмом загинув молодий чоловік
Сьогодні, 13:09
На кордоні в українця конфіскували дві коробки валюти. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Знайшли безвісти зниклого підлітка з Волині
Сьогодні, 12:11
Схожі новини
Вбило струмом: на Волині під час риболовлі помер молодий чоловік Вбило струмом: на Волині під час риболовлі помер молодий чоловік
09 серпень, 16:27
У Вінницькій області від удару струмом загинула дворічна дитина У Вінницькій області від удару струмом загинула дворічна дитина
30 липень, 01:36
У Луцькому районі водія вантажівки вбило струмом У Луцькому районі водія вантажівки вбило струмом
09 липень, 10:11
Остання риболовля: на Волині молодого чоловіка вбило струмом Остання риболовля: на Волині молодого чоловіка вбило струмом
30 червень, 17:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли, як на виборах голосуватимуть хворі на коронавірус українці
Сьогодні, 14:22
 0
Встановили особу чоловіка, який помер на зупинці у Ковелі
Сьогодні, 13:53
 0
Волинянин – чемпіон України з французького боксу
Сьогодні, 13:43
 0
На Волині від удару струмом загинув молодий чоловік
Сьогодні, 13:09
 0
На кордоні в українця конфіскували дві коробки валюти. ФОТО
Сьогодні, 12:45
 0
Медіа
відео
1/8