Встановили особу чоловіка, який помер на зупинці у Ковелі





Про це повідомляє Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області у Фейсбук.



Ним виявився ковельчанин, 1953 року народження.



Нагадаємо, 3 жовтня на зупинці громадського транспортну «Швейна фабрика», що у Ковелі по вулиці Незалежності, 125, знайшли тіло чоловіка.





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