вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Встановили особу чоловіка, який помер на зупинці у Ковелі

Встановили особу чоловіка, який помер на зупинці у Ковелі
Правоохоронці встановили особу чоловіка, який помер на зупинці громадського транспорту у Ковелі.

Про це повідомляє Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області у Фейсбук.

Ним виявився ковельчанин, 1953 року народження.

Нагадаємо, 3 жовтня на зупинці громадського транспортну «Швейна фабрика», що у Ковелі по вулиці Незалежності, 125, знайшли тіло чоловіка.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: встановлення особи, Ковель, чоловік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли, як на виборах голосуватимуть хворі на коронавірус українці
Сьогодні, 14:22
Встановили особу чоловіка, який помер на зупинці у Ковелі
Сьогодні, 13:53
Волинянин – чемпіон України з французького боксу
Сьогодні, 13:43
На Волині від удару струмом загинув молодий чоловік
Сьогодні, 13:09
На кордоні в українця конфіскували дві коробки валюти. ФОТО
Сьогодні, 12:45
Схожі новини
Судитимуть 33-річну волинянку, яка вбила чоловіка Судитимуть 33-річну волинянку, яка вбила чоловіка
01 жовтень, 16:43
Спроба самогубства чоловіка у Ковелі: деталі інциденту. ВІДЕО Спроба самогубства чоловіка у Ковелі: деталі інциденту. ВІДЕО
03 червень, 14:27
У місті на Волині чоловік намагався зістрибнути з балкону. ВІДЕО У місті на Волині чоловік намагався зістрибнути з балкону. ВІДЕО
02 червень, 20:39
Двоє волинян на вокзалі у Ковелі до смерті побили чоловіка Двоє волинян на вокзалі у Ковелі до смерті побили чоловіка
12 березень, 16:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розповіли, як на виборах голосуватимуть хворі на коронавірус українці
Сьогодні, 14:22
 0
Встановили особу чоловіка, який помер на зупинці у Ковелі
Сьогодні, 13:53
 0
Волинянин – чемпіон України з французького боксу
Сьогодні, 13:43
 0
На Волині від удару струмом загинув молодий чоловік
Сьогодні, 13:09
 0
На кордоні в українця конфіскували дві коробки валюти. ФОТО
Сьогодні, 12:45
 0
Медіа
відео
1/8