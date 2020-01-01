Встановили особу чоловіка, який помер на зупинці у Ковелі
Сьогодні, 13:53
Правоохоронці встановили особу чоловіка, який помер на зупинці громадського транспорту у Ковелі.
Про це повідомляє Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області у Фейсбук.
Ним виявився ковельчанин, 1953 року народження.
Нагадаємо, 3 жовтня на зупинці громадського транспортну «Швейна фабрика», що у Ковелі по вулиці Незалежності, 125, знайшли тіло чоловіка.
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Про це повідомляє Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області у Фейсбук.
Ним виявився ковельчанин, 1953 року народження.
Нагадаємо, 3 жовтня на зупинці громадського транспортну «Швейна фабрика», що у Ковелі по вулиці Незалежності, 125, знайшли тіло чоловіка.
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