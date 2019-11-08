На Волині за 9 місяців сталось понад 2200 аварій: назвали найпоширеніші причини
Сьогодні, 15:10
На Волині за 9 місяців 2020 року трапилося 555 ДТП із травмованими.
А загалом на вулично-дорожній мережі області трапилося 2222 дорожньо-транспортних пригод.
Про це інформує відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Волинській області.
На жаль, 74 людини на дорогах області загинули (що на 9 % менше, ніж за аналогічний період 2019 року), а 662 – травмувалися (зменшення на 7 % у порівнянні з 2019 роком).
Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за 9 місяців 2020 року залишаються:
- зіткнення (42%),
- наїзд на пішохода (24%),
- перекидання транспортних засобів (12%),
- наїзд на велосипедиста (10%).
- наїзд на перешкоду (9%).
Головними причинами автопригод, які були скоєні протягом цього періоду, є:
- порушення правил маневрування – 711 автопригоди або 32 % від усіх ДТП,
- перевищення безпечної швидкості руху – 658 ДТП (30 %),
- недодержання дистанції – 275 ДТП (12 %),
- порушення правил проїзду перехресть – 141 ДТП (6 %),
- керування транспортним засобом у нетверезому стані – 116 ДТП (5%).
За 9 місяців на території області зареєстрували 116 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, при цьому 28 таких ДТП були з травмованими, в яких 2 особи загинули та 46 травмувалися.
За вищезазначений період зареєстрували 121 ДТП за участю дітей, з них – 98 ДТП з травмованими, в яких 3 дитини загинула та 102 дитини травмувалися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
А загалом на вулично-дорожній мережі області трапилося 2222 дорожньо-транспортних пригод.
Про це інформує відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Волинській області.
На жаль, 74 людини на дорогах області загинули (що на 9 % менше, ніж за аналогічний період 2019 року), а 662 – травмувалися (зменшення на 7 % у порівнянні з 2019 роком).
Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за 9 місяців 2020 року залишаються:
- зіткнення (42%),
- наїзд на пішохода (24%),
- перекидання транспортних засобів (12%),
- наїзд на велосипедиста (10%).
- наїзд на перешкоду (9%).
Головними причинами автопригод, які були скоєні протягом цього періоду, є:
- порушення правил маневрування – 711 автопригоди або 32 % від усіх ДТП,
- перевищення безпечної швидкості руху – 658 ДТП (30 %),
- недодержання дистанції – 275 ДТП (12 %),
- порушення правил проїзду перехресть – 141 ДТП (6 %),
- керування транспортним засобом у нетверезому стані – 116 ДТП (5%).
За 9 місяців на території області зареєстрували 116 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, при цьому 28 таких ДТП були з травмованими, в яких 2 особи загинули та 46 травмувалися.
За вищезазначений період зареєстрували 121 ДТП за участю дітей, з них – 98 ДТП з травмованими, в яких 3 дитини загинула та 102 дитини травмувалися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Від коронавірусу помер вчитель географії з Іваничівського району
Сьогодні, 15:21
На Волині за 9 місяців сталось понад 2200 аварій: назвали найпоширеніші причини
Сьогодні, 15:10
На Волині померла багаторічна редакторка районної газети
Сьогодні, 15:05