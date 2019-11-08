На Волині за 9 місяців сталось понад 2200 аварій: назвали найпоширеніші причини

На Волині за 9 місяців 2020 року трапилося 555 ДТП із травмованими.А загалом на вулично-дорожній мережі області трапилося 2222 дорожньо-транспортних пригод.Про це інформує відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП управління патрульної поліції у Волинській області.На жаль, 74 людини на дорогах області загинули (що на 9 % менше, ніж за аналогічний період 2019 року), а 662 – травмувалися (зменшення на 7 % у порівнянні з 2019 роком).Найпоширенішими видами ДТП з травмованими за 9 місяців 2020 року залишаються:- зіткнення (42%),- наїзд на пішохода (24%),- перекидання транспортних засобів (12%),- наїзд на велосипедиста (10%).- наїзд на перешкоду (9%).Головними причинами автопригод, які були скоєні протягом цього періоду, є:- порушення правил маневрування – 711 автопригоди або 32 % від усіх ДТП,- перевищення безпечної швидкості руху – 658 ДТП (30 %),- недодержання дистанції – 275 ДТП (12 %),- порушення правил проїзду перехресть – 141 ДТП (6 %),- керування транспортним засобом у нетверезому стані – 116 ДТП (5%).За 9 місяців на території області зареєстрували 116 ДТП через перебування водіїв у нетверезому стані, при цьому 28 таких ДТП були з травмованими, в яких 2 особи загинули та 46 травмувалися.За вищезазначений період зареєстрували 121 ДТП за участю дітей, з них – 98 ДТП з травмованими, в яких 3 дитини загинула та 102 дитини травмувалися.