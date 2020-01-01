Від коронавірусу помер вчитель географії з Іваничівського району

Віталія Воробіка.



Про втрату колеги написали на офіційній сторінці навчального закладу у фейсбуці, - пише



“Педагогічний колектив та працівники ліцею глибоко сумують з приводу важкої втрати: передчасної смерті внаслідок хвороби вчителя географії Воробіка Віталія Володимировича. В нашій пам’яті він залишиться Людиною з великої літери: вчителем від Бога з добрим та чуйним серцем, хорошим другом та наставником для колег і учнів. Хай душу його приймуть ангели”, – йдеться в дописі.



Як дізнався БУГ, у чоловіка був підтверджений діагноз COVID-19.



Відомо також, що учнів школи відправили на дострокові канікули.



Нагадаємо,

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