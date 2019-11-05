У місті на Волині врятували кота, який не міг самостійно злізти з дерева





До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про інцидент 5 жовтня о 14:27, - інформує УДСНС України у Волинській області



За викликом направили черговий караул 3-ої державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України у Волинській області.



Прибувши до місця, співробітники ДСНС за допомогою драбини дістались до пухнастого та зняли його з дерева.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі на вулиці Богдана Хмельницького кіт заліз на дерево та не зміг самостійно спуститись.До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про інцидент 5 жовтня о 14:27, - інформує УДСНС України у Волинській областіЗа викликом направили черговий караул 3-ої державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України у Волинській області.Прибувши до місця, співробітники ДСНС за допомогою драбини дістались до пухнастого та зняли його з дерева.

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