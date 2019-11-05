У місті на Волині врятували кота, який не міг самостійно злізти з дерева
Сьогодні, 15:47
У Рожищі на вулиці Богдана Хмельницького кіт заліз на дерево та не зміг самостійно спуститись.
До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про інцидент 5 жовтня о 14:27, - інформує УДСНС України у Волинській області
За викликом направили черговий караул 3-ої державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України у Волинській області.
Прибувши до місця, співробітники ДСНС за допомогою драбини дістались до пухнастого та зняли його з дерева.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про інцидент 5 жовтня о 14:27, - інформує УДСНС України у Волинській області
За викликом направили черговий караул 3-ої державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України у Волинській області.
Прибувши до місця, співробітники ДСНС за допомогою драбини дістались до пухнастого та зняли його з дерева.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Кіт це священна тварина як вибраний народ у Біблії, а свині це ми усі гої з котрих ковбасу роблять
Останні новини
У місті на Волині врятували кота, який не міг самостійно злізти з дерева
Сьогодні, 15:47
Від коронавірусу помер вчитель географії з Іваничівського району
Сьогодні, 15:21
На Волині померла багаторічна редакторка районної газети
Сьогодні, 15:05