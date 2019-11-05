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У місті на Волині врятували кота, який не міг самостійно злізти з дерева

У місті на Волині врятували кота, який не міг самостійно злізти з дерева
У Рожищі на вулиці Богдана Хмельницького кіт заліз на дерево та не зміг самостійно спуститись.

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про інцидент 5 жовтня о 14:27, - інформує УДСНС України у Волинській області

За викликом направили черговий караул 3-ої державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України у Волинській області.

Прибувши до місця, співробітники ДСНС за допомогою драбини дістались до пухнастого та зняли його з дерева.

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Теги: кіт, порятунок, рятувальники
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Коментарі 1
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Кіт це священна тварина як вибраний народ у Біблії, а свині це ми усі гої з котрих ковбасу роблять
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