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Судили лучанина, який виготовляв та продавав фальсифікований алкоголь

Судили лучанина, який виготовляв та продавав фальсифікований алкоголь
У Луцьку судили чоловіка за незаконне виготовлення алкогольних напоїв та його продаж.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 30 вересня, пише "Волинська правда".

З грудня минулого року разом зі своїм спільником чоловік вирішив виготовляти спиртні напої. Оскільки у нього не було відповідної ліцензії на цю справу, лучанин обрав незаконний шлях. Разом зі своїм спільником вони почали підшукувати приміщення, де б можна було реалізувати задуману справу.

Коли ж чоловіки знайшли бажане – почали виготовляти фальсифіковані напої. З водою вони розводили харчові добавки та барвники, а після – розливали у скляні пляшки з наклеєними етикеткам різних марок. У березні цього року у приміщенні, де підробляли напої, провели обшук та знайшли понад 4 000 тисячі пляшок із етикетками алкогольних напоїв, упаковки до них та марки.

Відомо, що лучанин, який разом зі спільником підробляв алкоголь, має середню освіту та безробітний. У нього на утриманні перебуває семирічна дитина. У вчиненому щиро розкаявся та визнав свою провину. Суд призначив чоловікові покарання у вигляді п’ять років позбавлення волі умовно.

Головне фото - ілюстративне

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Теги: суд, лучанин, фальсифікований алкоголь
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