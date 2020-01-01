Судили лучанина, який виготовляв та продавав фальсифікований алкоголь





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 30 вересня,



З грудня минулого року разом зі своїм спільником чоловік вирішив виготовляти спиртні напої. Оскільки у нього не було відповідної ліцензії на цю справу, лучанин обрав незаконний шлях. Разом зі своїм спільником вони почали підшукувати приміщення, де б можна було реалізувати задуману справу.



Коли ж чоловіки знайшли бажане – почали виготовляти фальсифіковані напої. З водою вони розводили харчові добавки та барвники, а після – розливали у скляні пляшки з наклеєними етикеткам різних марок. У березні цього року у приміщенні, де підробляли напої, провели обшук та знайшли понад 4 000 тисячі пляшок із етикетками алкогольних напоїв, упаковки до них та марки.



Відомо, що лучанин, який разом зі спільником підробляв алкоголь, має середню освіту та безробітний. У нього на утриманні перебуває семирічна дитина. У вчиненому щиро розкаявся та визнав свою провину. Суд призначив чоловікові покарання у вигляді п’ять років позбавлення волі умовно.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку судили чоловіка за незаконне виготовлення алкогольних напоїв та його продаж.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 30 вересня, пише "Волинська правда".З грудня минулого року разом зі своїм спільником чоловік вирішив виготовляти спиртні напої. Оскільки у нього не було відповідної ліцензії на цю справу, лучанин обрав незаконний шлях. Разом зі своїм спільником вони почали підшукувати приміщення, де б можна було реалізувати задуману справу.Коли ж чоловіки знайшли бажане – почали виготовляти фальсифіковані напої. З водою вони розводили харчові добавки та барвники, а після – розливали у скляні пляшки з наклеєними етикеткам різних марок. У березні цього року у приміщенні, де підробляли напої, провели обшук та знайшли понад 4 000 тисячі пляшок із етикетками алкогольних напоїв, упаковки до них та марки.Відомо, що лучанин, який разом зі спільником підробляв алкоголь, має середню освіту та безробітний. У нього на утриманні перебуває семирічна дитина. У вчиненому щиро розкаявся та визнав свою провину. Суд призначив чоловікові покарання у вигляді п’ять років позбавлення волі умовно.

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