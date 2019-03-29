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На Волині працівниця банку вкрала у клієнтів чималу суму грошей

На Волині працівниця банку вкрала у клієнтів чималу суму грошей
Працівницю банку у Володимирі-Волинському підозрюють у привласненні 400 тисяч гривень.

За процесуального керівництва Володимир-Волинської місцевої прокуратури працівниці філії одного з комерційних банків повідомили про підозру у привласнені чужого майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки, та несанкціонованій зміні інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, що заподіяло значну шкоду (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 362 КК України), повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Слідство вважає, що провідний економіст сектору філії банку створювала завідомо неправдиві платіжні доручення від клієнтів та на їх підставі отримувала готівку.

Окрім того, маючи доступ до автоматизованих банківських систем, працівниця фінансової установи створила без відома клієнта-підприємця безготівковий рахунок на його ім'я, доступ до якого мала лише вона, й у подальшому використовувала його для перерахунків та обготівкування привласнених коштів.

У такий спосіб службовиця банку з жовтня 2019 по травень 2020 року заволоділа майже 400 тис гривень, які належали громадянам та суб’єктам господарювання.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.

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Теги: Володимир, працівниця банку, гроші
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