Румунія запровадила 14-денний карантин для мандрівників із України





Як передає



Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії (CNSU) затвердив нові обмеження у понеділок, 5 жовтня. Нові правила набудуть чинності з середи, 7 жовтня.



"Нові правила, прийняті CNSU, передбачають, що кожен, хто приїздить до Румунії з таких країн, має піти на карантин тривалістю 14 днів. Однак люди, які потрапляють на карантин, матимуть можливість вийти з ізоляції раніше 14 днів, якщо вони отримають негативний тест на COVID-19 на восьмий день карантину та не виявлятимуть симптомів хвороби", - йдеться у повідомленні.



Водночас тим, хто планує залишатися в Румунії менше трьох днів та має негативний тест на COVID-19, зроблений упродовж 48 годин до в’їзду в країну, не потрібно буде йти на карантин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мандрівники, які приїжджатимуть до Румунії з країн з високим рівнем зараження COVID-19, зокрема України, матимуть піти на обов’язковий 14-денний карантин.Як передає Укрінформ , про це повідомляє Romania Insider.Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії (CNSU) затвердив нові обмеження у понеділок, 5 жовтня. Нові правила набудуть чинності з середи, 7 жовтня."Нові правила, прийняті CNSU, передбачають, що кожен, хто приїздить до Румунії з таких країн, має піти на карантин тривалістю 14 днів. Однак люди, які потрапляють на карантин, матимуть можливість вийти з ізоляції раніше 14 днів, якщо вони отримають негативний тест на COVID-19 на восьмий день карантину та не виявлятимуть симптомів хвороби", - йдеться у повідомленні.Водночас тим, хто планує залишатися в Румунії менше трьох днів та має негативний тест на COVID-19, зроблений упродовж 48 годин до в’їзду в країну, не потрібно буде йти на карантин.

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