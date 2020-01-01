Румунія запровадила 14-денний карантин для мандрівників із України
Сьогодні, 20:55
Мандрівники, які приїжджатимуть до Румунії з країн з високим рівнем зараження COVID-19, зокрема України, матимуть піти на обов’язковий 14-денний карантин.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Romania Insider.
Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії (CNSU) затвердив нові обмеження у понеділок, 5 жовтня. Нові правила набудуть чинності з середи, 7 жовтня.
"Нові правила, прийняті CNSU, передбачають, що кожен, хто приїздить до Румунії з таких країн, має піти на карантин тривалістю 14 днів. Однак люди, які потрапляють на карантин, матимуть можливість вийти з ізоляції раніше 14 днів, якщо вони отримають негативний тест на COVID-19 на восьмий день карантину та не виявлятимуть симптомів хвороби", - йдеться у повідомленні.
Водночас тим, хто планує залишатися в Румунії менше трьох днів та має негативний тест на COVID-19, зроблений упродовж 48 годин до в’їзду в країну, не потрібно буде йти на карантин.
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Як передає Укрінформ, про це повідомляє Romania Insider.
Національний комітет з надзвичайних ситуацій Румунії (CNSU) затвердив нові обмеження у понеділок, 5 жовтня. Нові правила набудуть чинності з середи, 7 жовтня.
"Нові правила, прийняті CNSU, передбачають, що кожен, хто приїздить до Румунії з таких країн, має піти на карантин тривалістю 14 днів. Однак люди, які потрапляють на карантин, матимуть можливість вийти з ізоляції раніше 14 днів, якщо вони отримають негативний тест на COVID-19 на восьмий день карантину та не виявлятимуть симптомів хвороби", - йдеться у повідомленні.
Водночас тим, хто планує залишатися в Румунії менше трьох днів та має негативний тест на COVID-19, зроблений упродовж 48 годин до в’їзду в країну, не потрібно буде йти на карантин.
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