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У Луцьку на мосту сталася подвійна аварія. ФОТО

У Луцьку на мосту сталася подвійна аварія. ФОТО
У вівторок, 6 вересня, на шляхопроводі Перемоги – Соборності сталася подвійна дорожньо-транспортна аварія.

У коментарі ІА "Конкурент" речниця волинських патрульних Валентина Мельник повідомила, що дійсно на шляхопроводі трапилася ДТП за участю трьох автомобілів: Toyota, BMW та Volkswagen.

Патрульні встановили, що водій транспортного засобу Toyota не дотримався дистанції, внаслідок чого і відбулася автопригода.

На винуватця ДТП складено протокол за ст.124 КУпАП. Ідеться про порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна. Тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

До слова, внаслідок аварії станом на 14:29 утворився чималий затор.

У Луцьку на мосту сталася подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку на мосту сталася подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку на мосту сталася подвійна аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, патрульна
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