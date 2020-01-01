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На Волині чоловік орав поле і знайшов вибухонебезпечний предмет

На Волині чоловік орав поле і знайшов вибухонебезпечний предмет
На Волині минулої доби сапери ДСНС знищили два боєприпаси часів Другої Світової війни.

Так, 5 жовтня поблизу села Вишнів Ківерцівського району під час переорювання поля знайшли вибухонебезпечний предмет. Про небезпечну знахідку чоловік повідомив Службу порятунку, - інформує УДСНС України у Волинській області.

Працівники групи піротехнічних робіт виїхали на місце знахідки та ідентифікували її як 1 артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів часів минулої війни.

Ще один артилерійський снаряд у лісі поблизу села Ромашківка цього ж району знайшла жінка під час збирання грибів.

Боєприпаси сапери ДСНС вилучили і знищили у встановленому порядку.

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Теги: боєприпаси, Волинь, поле
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