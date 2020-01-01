На Волині чоловік орав поле і знайшов вибухонебезпечний предмет
Сьогодні, 17:00
На Волині минулої доби сапери ДСНС знищили два боєприпаси часів Другої Світової війни.
Так, 5 жовтня поблизу села Вишнів Ківерцівського району під час переорювання поля знайшли вибухонебезпечний предмет. Про небезпечну знахідку чоловік повідомив Службу порятунку, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Працівники групи піротехнічних робіт виїхали на місце знахідки та ідентифікували її як 1 артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів часів минулої війни.
Ще один артилерійський снаряд у лісі поблизу села Ромашківка цього ж району знайшла жінка під час збирання грибів.
Боєприпаси сапери ДСНС вилучили і знищили у встановленому порядку.
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Так, 5 жовтня поблизу села Вишнів Ківерцівського району під час переорювання поля знайшли вибухонебезпечний предмет. Про небезпечну знахідку чоловік повідомив Службу порятунку, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Працівники групи піротехнічних робіт виїхали на місце знахідки та ідентифікували її як 1 артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів часів минулої війни.
Ще один артилерійський снаряд у лісі поблизу села Ромашківка цього ж району знайшла жінка під час збирання грибів.
Боєприпаси сапери ДСНС вилучили і знищили у встановленому порядку.
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