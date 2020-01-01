Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 7 жовтня
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікують мінливу хмарність.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському опадів не передбачають.
Температура повітря вночі близько +9…+11 градусів, удень – до +18…+20. Вітер північний, східний і північно-східний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському опадів не передбачають.
Температура повітря вночі близько +9…+11 градусів, удень – до +18…+20. Вітер північний, східний і північно-східний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У районі на Волині відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 20:16
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 7 жовтня
Сьогодні, 20:00
«Волинь» вперше в сезоні здобула перемогу
Сьогодні, 19:17
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 жовтня
Сьогодні, 19:00