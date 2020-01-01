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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 7 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 7 жовтня
У середу у Волинській області очікують мінливу хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Маневичах, Любешові, Ковелі, Світязі, Володимир-Волинському опадів не передбачають.

Температура повітря вночі близько +9…+11 градусів, удень – до +18…+20. Вітер північний, східний і північно-східний, 1-5 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.


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Теги: погода, прогноз, Волинь
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