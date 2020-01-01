Втекла до хлопця: школярку, яку розшукували на Миколаївщині, знайшли на Волині





Про це



На пошуки зниклої дівчинки був задіяний майже весь особовий склад відділу поліції. Правоохоронці з’ясували, що учениця у мережі Інтернет познайомилась з юнаком із іншої області та протягом останнього місяця вела з ним активне листування. У процесі розслідування поліцейським стало відомо, що вона потайки від рідних збиралась поїхати до нього в гості.



Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, співробітники поліції упродовж доби розшукали втікачку у Волинській області. Дівчина знаходилась у родичів свого нового знайомого в м. Ківерці, куди вона дісталась на таксі, вартість якого їй оплатив новий приятель.



Найближчим часом правоохоронці повернуть мандрівницю додому. Будь-яких протиправних дій відносно неї вчинено не було.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 16:20 5 жовтня до відділу поліції звернулась 38–річна місцева мешканка з повідомленням про те, що зникла її донька, учениця 9-го класу Первомайської ЗОШ № 17. Неповнолітня близько 12:00 пішла з уроків та більше її ніхто не бачив.Про це повідомляє ГУНП у Миколаївській області.На пошуки зниклої дівчинки був задіяний майже весь особовий склад відділу поліції. Правоохоронці з’ясували, що учениця у мережі Інтернет познайомилась з юнаком із іншої області та протягом останнього місяця вела з ним активне листування. У процесі розслідування поліцейським стало відомо, що вона потайки від рідних збиралась поїхати до нього в гості.Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, співробітники поліції упродовж доби розшукали втікачку у Волинській області. Дівчина знаходилась у родичів свого нового знайомого в м. Ківерці, куди вона дісталась на таксі, вартість якого їй оплатив новий приятель.Найближчим часом правоохоронці повернуть мандрівницю додому. Будь-яких протиправних дій відносно неї вчинено не було.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію