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Втекла до хлопця: школярку, яку розшукували на Миколаївщині, знайшли на Волині

Втекла до хлопця: школярку, яку розшукували на Миколаївщині, знайшли на Волині
Близько 16:20 5 жовтня до відділу поліції звернулась 38–річна місцева мешканка з повідомленням про те, що зникла її донька, учениця 9-го класу Первомайської ЗОШ № 17. Неповнолітня близько 12:00 пішла з уроків та більше її ніхто не бачив.

Про це повідомляє ГУНП у Миколаївській області.

На пошуки зниклої дівчинки був задіяний майже весь особовий склад відділу поліції. Правоохоронці з’ясували, що учениця у мережі Інтернет познайомилась з юнаком із іншої області та протягом останнього місяця вела з ним активне листування. У процесі розслідування поліцейським стало відомо, що вона потайки від рідних збиралась поїхати до нього в гості.

Провівши ряд оперативно-розшукових заходів, співробітники поліції упродовж доби розшукали втікачку у Волинській області. Дівчина знаходилась у родичів свого нового знайомого в м. Ківерці, куди вона дісталась на таксі, вартість якого їй оплатив новий приятель.

Найближчим часом правоохоронці повернуть мандрівницю додому. Будь-яких протиправних дій відносно неї вчинено не було.


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Теги: Миколаївщина, розшук, Волинь
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