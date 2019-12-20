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У районі на Волині відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО

У районі на Волині відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 6 жовтня, відбулося відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини у селі Затурці Локачинського району, яку збудували з «нуля».

Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

«Питання завершення будівництва та реконструкції амбулаторій для нас є пріоритетним. Адже від цього залежить здоров’я та добробут мешканців області, – сказав Юрій Погуляйко. – Радий, що мешканці Локачинського району матимуть змогу отримувати якісну та, головне, доступну медичну допомогу. Тут роботи виконані якісно. Це видно неозброєним оком, тому окрема подяка будівельникам. І це не остання амбулаторія, яку ми відкриваємо в цьому році».

Обслуговуватиме медичний заклад близько 10 тисяч населення: як місцевого, так і з навколишніх сіл. Потужність – 15 робочих місць, з яких 3 – сімейні лікарі, але, як зазначив завідувач амбулаторії, не виключають, що візьмуть і чертвертого лікаря, адже роботи вистачає. Нині декларації заключили орієнтовно 8 тис. жителів, однак місцева влада каже, що Затурцівська громада налічує понад 10 тисяч громадян, тож звертимуться саме сюди.

Варто наголосити, що амбулаторія у селі Затурці Локачинського району – одна із 23 амбулаторій, які будуються в області коштом субвенції із державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров’я у сільській місцевості.

Кошторисна вартість будівництва понад 9 мільйонів гривень. Загальна площа новозбудованої амбулаторії загальної практики сімейної медицини - 317 кв метрів.

У новій амбулаторії облаштовані кабінети для сімейних лікарів, кімнати для персоналу, стерилізаційні, кабінет профілактичних щеплень тощо. Загалом амбулаторія дуже простора, доступна для людей з інвалідністю та обладнана усім необхідним.

Єдиним зауваженням, яке озвучив очільник області – дорога до амбулаторія, яка нині в жахливому стані. Однак місцева влада запевнила, що тендер уже проведений і незабаром приступлять до роботи.

У районі на Волині відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО
У районі на Волині відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО
У районі на Волині відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО

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Теги: Локачинський район, нова амбулаторія, відкриття
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