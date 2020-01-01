«Волинь» вперше в сезоні здобула перемогу





Про це



Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь "Хрестоносців". Обидва голи волиняни здійснили у першому таймі з пенальті. Гол у відповідь в ворота "Волині" суперники забили у другому таймі.



Обидва пенальті у ворота "Агробізнесу" забив новачок "Хрестоносців" Ігор Сікорський. До команди він приєднався минулого тижня.



У клубі кажуть: історія протистоянь "Волині" та "Агробізнесу" розпочалася позаминулого сезону. Тоді "Хрестоносці" вдало з’їздили в гості до дебютанта Першої ліги (2:0). Переграти суперників тоді не вдалося вдома, гра завершилася рахунком 0:0. А торік "Волинь" обіграли "Агробізнес", який був лідером першості, з рахунком 2:1.



Гра відбулася без підтримки глядачів. Через те, що Луцьк від 5 жовтня знаходиться у "помаранчевій" карантинній зоні, футбольні трибуни лишилися порожніми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Волинь" здобула перемогу у матчі з клубом "Агробізнес". Гра відбулася в рамках п'ятого туру Чемпіонату України. Для "Хрестоносців" - це перша перемога цього сезону.Про це повідомляє "Суспільне".Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь "Хрестоносців". Обидва голи волиняни здійснили у першому таймі з пенальті. Гол у відповідь в ворота "Волині" суперники забили у другому таймі.Обидва пенальті у ворота "Агробізнесу" забив новачок "Хрестоносців"До команди він приєднався минулого тижня.У клубі кажуть: історія протистоянь "Волині" та "Агробізнесу" розпочалася позаминулого сезону. Тоді "Хрестоносці" вдало з’їздили в гості до дебютанта Першої ліги (2:0). Переграти суперників тоді не вдалося вдома, гра завершилася рахунком 0:0. А торік "Волинь" обіграли "Агробізнес", який був лідером першості, з рахунком 2:1.Гра відбулася без підтримки глядачів. Через те, що Луцьк від 5 жовтня знаходиться у "помаранчевій" карантинній зоні, футбольні трибуни лишилися порожніми.

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