вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Волинь» вперше в сезоні здобула перемогу

«Волинь» вперше в сезоні здобула перемогу
"Волинь" здобула перемогу у матчі з клубом "Агробізнес". Гра відбулася в рамках п'ятого туру Чемпіонату України. Для "Хрестоносців" - це перша перемога цього сезону.

Про це повідомляє "Суспільне".

Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь "Хрестоносців". Обидва голи волиняни здійснили у першому таймі з пенальті. Гол у відповідь в ворота "Волині" суперники забили у другому таймі.

Обидва пенальті у ворота "Агробізнесу" забив новачок "Хрестоносців" Ігор Сікорський. До команди він приєднався минулого тижня.

У клубі кажуть: історія протистоянь "Волині" та "Агробізнесу" розпочалася позаминулого сезону. Тоді "Хрестоносці" вдало з’їздили в гості до дебютанта Першої ліги (2:0). Переграти суперників тоді не вдалося вдома, гра завершилася рахунком 0:0. А торік "Волинь" обіграли "Агробізнес", який був лідером першості, з рахунком 2:1.

Гра відбулася без підтримки глядачів. Через те, що Луцьк від 5 жовтня знаходиться у "помаранчевій" карантинній зоні, футбольні трибуни лишилися порожніми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перша перемога, Волинь, футбол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 7 жовтня
Сьогодні, 20:00
Судили лучанина, який виготовляв та продавав фальсифікований алкоголь
Сьогодні, 19:41
«Волинь» вперше в сезоні здобула перемогу
Сьогодні, 19:17
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 жовтня
Сьогодні, 19:00
Втекла до хлопця: школярку, яку розшукували на Миколаївщині, знайшли на Волині
Сьогодні, 18:38
Схожі новини
«Волинь» втратила перемогу над тернопільською «Нивою» «Волинь» втратила перемогу над тернопільською «Нивою»
01 жовтень, 21:17
Ексгравець «Волині», якого Кварцяний називав «ворогом народу», перейшов у «Верес» Ексгравець «Волині», якого Кварцяний називав «ворогом народу», перейшов у «Верес»
30 вересень, 08:10
У «Волинь» може перейти нападник, якого виганяли з клубу за відвідини Росії, – ЗМІ У «Волинь» може перейти нападник, якого виганяли з клубу за відвідини Росії, – ЗМІ
23 вересень, 22:21
У Молдові скасували дискваліфікацію колишнього «волинянина», якого звинувачували у футбольних договірняках У Молдові скасували дискваліфікацію колишнього «волинянина», якого звинувачували у футбольних договірняках
17 вересень, 21:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У районі на Волині відкрили сучасну амбулаторію. ФОТО
Сьогодні, 20:16
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 7 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Судили лучанина, який виготовляв та продавав фальсифікований алкоголь
Сьогодні, 19:41
 0
«Волинь» вперше в сезоні здобула перемогу
Сьогодні, 19:17
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 жовтня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8