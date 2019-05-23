У волинській лікарні запрацюють два нові цифрові рентген-апаратати





Про це інформують на сайті



Використання такого обладнання дозволить покращити якість рентгенодіагностики та зменшить променеве навантаження для пацієнта, а також надасть можливість робити знімки в операційній, в приймальному та реанімаційному відділеннях.



Рентген-апарати в автоматичному режимі визначатимуть дозу опромінення, яку отримав пацієнт при рентгенообстеженні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинській центральній міській лікарні у жовтні вводять в експлуатацію два нових цифрових рентген-апарати – один пересувний апарат Udr370i, отриманий від АТ «Укргазвидобування», і стаціонарний цифровий рентгенапарат на 2 робочих місця EcoVIEM 9 Plus, придбаний за кошти місцевого бюджету, розташований на першому поверсі поліклініки.Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради Використання такого обладнання дозволить покращити якість рентгенодіагностики та зменшить променеве навантаження для пацієнта, а також надасть можливість робити знімки в операційній, в приймальному та реанімаційному відділеннях.Рентген-апарати в автоматичному режимі визначатимуть дозу опромінення, яку отримав пацієнт при рентгенообстеженні.

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